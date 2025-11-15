15 nov. 2025
Fútbol Internacional

Inglaterra pide cambiar los clasificatorios europeos para Mundial y Eurocopa

La federación inglesa (FA, por sus siglas en inglés) ha pedido un cambio en la fase de clasificación para el Mundial y la Eurocopa porque se han vuelto muy “predecibles”.

Noviembre 15, 2025 11:53 a. m. • 
Por Redacción D10
e328fbce91384c18d7b49902b966ce3f40b65519w.jpg

Jude Bellingham, futbolista de Inglaterra.

EFE

“Creo que es muy importante que se revise”, aseguró Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la federación inglesa (FA, por su siglas en inglés).

“Nosotros formamos parte del grupo que lo está mirando. Tenemos que buscar formas de hacer el fútbol internacional mejor que nunca y hay una intención clara de hacerlo. La UEFA está mirándolo e Inglaterra es uno de los países que está ayudando a ver qué opciones hay”, añadió el directivo.

Inglaterra se clasificó en octubre para el Mundial y está camino de hacer una fase de grupos perfecta. A falta de jugar contra Albania este domingo, los de Thomas Tuchel han ganado sus siete partidos, marcado veinte goles a favor y no han recibido ninguno.

Cualquier cambio a este formato se tendría que hacer ya de cara, como mínimo, al Mundial de 2030 que organizarán España, Portugal y Marruecos, porque la FA ya ha confirmado que la Eurocopa de 2028 seguirá el formato actual.

Fútbol Internacional Inglaterra
Redacción D10
