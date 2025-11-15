15 nov. 2025
Fútbol Internacional

Estevao, socio de oro para Vinícius y Rodrygo

Estevao, con un golazo, brilló este sábado en el triunfo de Brasil ante Senegal (2-0) y se destapa como el socio ideal de Vinícius Júnior y Rodrygo Goes en la selección de Carlo Ancelotti.

Noviembre 15, 2025 04:08 p. m. • 
Por Redacción D10
International soccer friendly - Brazil vs Senegal

Jugadores de Brasil celebran un gol ante Senegal.

Foto: ANDY RAIN/EFE

El futbolista del Chelsea, que ha marcado tres goles en sus últimos tres encuentros con Brasil, abrió con un disparo de primeras el plácido triunfo de Brasil en el Emirates Stadium de Londres, su casa en Europa, donde ha jugado nueve partidos desde 2006.

Los brasileños, como es habitual ya antes de una cita mundialista, utilizaron Londres para prepararse y Estevao fue la figura más destacada junto al incombustible Casemiro, que hizo el 2-0 tras una asistencia de Rodrygo.

Carlo Ancelotti, en su octavo partido como seleccionador brasileño, planteó un once muy ofensivo, un 4-2-4 con Casemiro y Bruno Guimaraes como centrocampistas, Rodrygo por la izquierda, Estevao por la derecha y una doble punta para Vinícius y Matheus Cunha.

Los dos futbolistas del Real Madrid estuvieron bien, sin grandes alardes. Muy activo Vinícius, sobre todo en la segunda parte, pero sus arrancadas y sus regates tuvieron poco éxito, mientras que Rodrygo, poco inspirado cuando pudo ver portería, al menos formó una asistencia.

El 1-0, eso sí, llevó el sello de Estevao, la joven estrella del Chelsea que está destacando este año en la Premier League. El ’20' de la Canarinha recogió un balón desviado de Casemiro y fusiló de primeras a Edouard Mendy, otro viejo conocido de la liga inglesa.

Tras marcarle dos goles a Corea del Sur en octubre y uno a Chile en septiembre, el extremo de 18 años ya suma cuatro tantos con la absoluta y oposita con creces no solo a estar en el Mundial, sino a ser titular.

Apenas siete minutos después del tanto de Estevao, Rodrygo hizo buena una acción a balón parado y se erigió en el lanzador de faltas de su equipo. Puso una pelota templada al segundo palo que Casemiro, como si fuera un ‘9', controló y mandó a guardar a la red.

El tanto, revisado por el VAR por un posible fuera de juego, provocó una pequeña tangana entre Koulibaly y Vinícius que no llegó a mayores.

Los goles saciaron a una selección de Brasil que antes se había topado dos veces con los postes, en sendos remates de Matheus Cunha, mientras que Senegal, que pudo recortar distancias en un error de Ederson, que regaló la pelota a Ilman Ndiaye, que falló sin portero, se quedó sin el premio del gol para amargura de la buena tropa de sus aficionados que se congregaron en la grada.

Desde su llegada al banquillo de Brasil, Ancelotti ha ganado cuatro partidos, perdido dos y empatado uno, y su próxima cita será la selección de Túnez, en Lille (Francia), el próximo martes 18 de noviembre. Senegal se medirá ese mismo día a Kenia.

- Ficha técnica:

2 - Brasil: Ederson; Militao, Gabriel (Wesley, m.64), Marquinhos, Alex Sandro (Fabricio Bruno, m.90); Casemiro, Guimaraes, Cunha (Joao Pedro, m.65); Estevao (Luiz Henrique, m.83), Rodrygo (Paquetá, m.83) y Vinícius (Caio Henrique, m.90).

0 - Senegal: Mendy; Koulibaly, Mendy (Diouf, m.76), Jakobs, Niakhaté; Gueye (Ciss, m.76), Gueye, Sarr (Jackson, m.49); Ndiaye (Sabaly, m.82), Mané (Mbaye, m.75) y Sarr (Ndiaye, m.82).

Goles: 1-0, m.28: Estevao. 2-0, m.35: Casemiro.

Árbitro: Jarred Gillett (Inglaterra). Amonestó a Casemiro (m.67) por parte de Brasil y a Mendy (m.51), Koulibaly (m.57), I.Gueye (m.62) y P.Gueye (m.88) por parte de Senegal.

Incidencias: Partido amistoso preparatorio para el Mundial de 2026 disputado en el Emirates Stadium (Londres) ante 58.657 espectadores.

