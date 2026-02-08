08 feb. 2026
Fútbol Internacional

Manchester City mantiene viva la Premier con una épica victoria

El Manchester City sigue en la pelea por la Premier League tras remontar ante el Liverpool, que se adelantó por medio de Dominik Szoboszlai, y conseguir la victoria (1-2) en el tiempo añadido gracias a un tanto de Erling Halaand desde los 11 metros y a una intervención decisiva de Gianluigi Donnaruma en el último minuto.

Febrero 08, 2026 04:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Erling Haaland

Erling Haaland le dio el triunfo al Manchester City.

Foto: AFP

Los de Pep Guardiola, que se colocan a seis puntos del Arsenal, que es líder, se sobrepusieron a un golazo de falta del húngaro y, gracias a los tantos de Bernardo Silva y Erling Haaland, se llevaron tres puntos que les mantienen en la lucha por el título.

El conjunto visitante comenzó el encuentro con intensidad y dispuso de una clara ocasión a los dos minutos, cuando Haaland desaprovechó un mano a mano tras un pase filtrado de Bernardo Silva, encontrándose con la acertada salida de Alisson.

El City dominó la posesión durante toda la primera parte y siguió generando peligro, aunque sin acierto en los metros finales.

Antoine Semenyo y Abdukodir Khusanov lo intentaron desde fuera del área, pero sus disparos se marcharon desviados, mientras que el Liverpool, replegado en su campo, apenas inquietó la portería rival en los primeros 45 minutos y se limitó a buscar transiciones rápidas sin éxito.

En una mala salida desde atrás de los locales, Omar Marmoush rozó el primer gol, mientras que Marc Guehi, uno de los fichajes del Manchester City en este mercado invernal, mandó muy centrado el balón tras un cabezazo.

Los ‘Citizens’ seguían decididos a inaugurar el marcador y Halaand se topó con un Allison que solventó sin complicaciones todas las acciones ofensivas visitantes en la primera parte.

Tras el descanso, los ‘reds’, que dieron un paso al frente, cambiaron la dinámica del partido y tuvieron las mejores ocasiones.

La primera de ellas, en las botas de Szoboszlai, pero su disparo fue atrapado por Donnaruma, que no jugó el encuentro de la Copa de la Liga frente al Newcastle.

El francés Hugo Ekitike tuvo la oportunidad más clara después de un centro preciso de Mohamed Salah con el exterior, aunque no estuvo acertado en el remate cuando lo tenía todo para marcar.

Pep Guardiola movió el banquillo sustituyendo al lesionado Khusanov, que recibió un fuerte golpe en la cabeza, y a Marmoush para dar entrada a Ruben Dias y Rayan Cherki, pero, a pesar de los cambios, el Liverpool siguió dominando y a falta de un cuarto de hora para la finalización del partido logró el 1-0 por medio de Szoboszlai.

El húngaro transformó a la perfección una falta directa desde más allá de la frontal del área batiendo a un Donnarumma que solo pudo hacer la estatua.

Tras el gol, los de Pep Guardiola reaccionaron conscientes de que con esta derrota se les escapaba la Premier y no tardaron en empatar.

En el minuto 84, Bernado Silva aprovechó una prolongación de Haaland para batir a Alisson y creer en la remontada, que se materializó en el tiempo añadido, cuando Haaland marcó desde el punto de penal después de que Alisson cometiese falta a Rayan Ait-Nouri.

El partido se volvió loco y el argentino Mac Allister pudo empatar, pero Donarumma salvó a los suyos con una parada impresionante.

Ya en el último segundo, con Allison subiendo a rematar, Cherki marcó gol a portería vacía, pero el árbitro anuló el tanto por una falta de Haaland sobre Szoboszlai, que fue expulsado por cometer una falta previa cuando era el último defensor.

Con esta victoria, los de Pep Guardiola se mantienen a seis puntos del Arsenal, que es líder, mientras que el Liverpool baja a la séptima posición con 39 unidades.

- Ficha técnica:

1 - Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk; Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo (Jones, m.85); Ekitike.

2 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov (Dias, m.61), Guehi, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly; Semenyo, Haaland, Marmoush (Cherki, m.61).

Goles: 1-0, m.74: Szoboszlai; 1-1, min.84: Bernardo Silva; 1-2, min 93: Haaland.

Árbitro: Craig Pawson. Amonestó a van Dijk (m.47) y a Alisson (m.93) por parte del Liverpool y a Marmoush (m.42), Guehi (m.69), Haaland (min.94) y Silva (97) por parte del Manchester City. Además, expulsó a Szoboszlai (m.103), del Liverpool.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Premier League disputado en Anfield (Liverpool).

Premier League Manchester City Liverpool
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Chelsea
Fútbol Internacional
Palmer vuelve a brillar
Necesitaba Cole Palmer un partido así. La estrella del Chelsea, lastrada por las lesiones esta temporada, volvió a su mejor nivel al anotar un ‘hat trick’ ante el Wolverhampton Wanderers y mantener a su equipo en la pelea por los puestos de Liga de Campeones.
Febrero 07, 2026 04:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Barcelona Mallorca
Fútbol Internacional
Barcelona golea al Mallorca
Entre Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal deshicieron el lío para el Barcelona en el que el Mallorca convirtió el partido en el Spotify Camp Nou, una victoria por 3-0 que sitúa a los de Hansi Flick con cuatro puntos de ventaja al frente de la tabla.
Febrero 07, 2026 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
Jhon Arias.jpg
Fútbol Internacional
Otra compra millonaria del Palmeiras para la Libertadores
Palmeiras, que en su momento desembolsó millones para fichar al paraguayo Ramón Sosa y a Vitor Roque, ambos de clubes europeos, ahora pagó otra cifra desorbitante por el delantero colombiano Jhoan Arias.
Febrero 07, 2026 03:38 p. m.
 · 
Redacción D10
HAj9G2zXkAIXOwI.jpeg
Fútbol Internacional
Romero le cuesta la derrota al Tottenham
Una expulsión del ‘Cuti’ Romero a la media hora le costó la derrota al Tottenham Hotspur contra un Manchester United que suma cuatro triunfos consecutivos desde que llegó Michael Carrick (2-0).
Febrero 07, 2026 12:07 p. m.
 · 
Redacción D10
HAK1X06XEAA3AUm.jpeg
Fútbol Internacional
Roberto Carlos y Karanka dan la bienvenida al trofeo del Mundial en su visita al Bernabéu
El icónico trofeo de la Copa Mundial de fútbol realizó este sábado una parada en el Bernabéu como parte de la gira internacional por 30 países que han organizado Coca-Cola y la FIFA como antesala al torneo de este año y que, en la capital española, ha tenido como embajadores a los exfutbolistas Aitor Karanka y Roberto Carlos.
Febrero 07, 2026 11:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Jhon Arias
Fútbol Internacional
Palmeiras llega a un acuerdo para fichar a Jhon Arias
Palmeiras llegó a un acuerdo con el Wolverhampton inglés para fichar al extremo colombiano Jhon Arias, según confirmó a EFE una fuente próxima a la negociación.
Febrero 06, 2026 05:04 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más