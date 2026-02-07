07 feb. 2026
Frenazo de Endrick: expulsión y sequía ante el Nantes

La fulgurante aparición de Endrick en la Ligue 1 con el Olympique de Nyon sufrió un frenazo durante el choque ante el Nantes, en el que el jugador brasileño cedido por el Real Madrid no marcó y abandonó el choque en el minuto 61 tras ver una cartulina roja directa.

Febrero 07, 2026 07:44 p. m. • 
Nantes Olympique de Lyon

Endrick no anotó este sábado frente al Nantes.

Foto: AFP

Endrick promediaba un tanto por partido en la Ligue 1 desde que llegó al Lyon en el mercado de invierno. Con cinco goles en el bolsillo, se había erigido como la gran irrupción del campeonato francés y, por supuesto, como la gran estrella de su nuevo equipo.

Todos los focos apuntaban a Endrick para su siguiente reto, el Nantes, ante el que sufrió la segunda expulsión de su carrera. La primera la vivió con el Real Madrid en un choque ante el Celta esta temporada, en el que vio otra roja directa en el minuto 92 por protestar desde el banquillo.

Frente al Nantes, comenzó el duelo nervioso y ya al segundo minuto fue amonestado por agarrar a Albine en una contra. Siguió en el partido y a la media hora dispuso de la ocasión más clara para marcar, un disparo desde dentro del área ante Anthony Lopes que despejó a córner el guardameta del Nantes.

En el segundo acto, con 0-1 en el marcador para el Lyon gracias a un tanto de Pavel Sulc, Endrick dejó a su equipo con diez. En un principio, Endrick recibió su segunda amarilla por una falta sobre Assoumani. Sin embargo, se convirtió en roja directa cuando el VAR avisó al colegiado Mathieu Vernice, que tras revisar las imágenes interpretó que dio una patada a su rival.

El Lyon resistió media hora, se llevó un susto importante con un disparo al palo de Bahereba Guirassy en el minuto 93 y finalmente consiguió una victoria importante, la sexta consecutiva en Liga y con la que se colocó en la tercera posición a siete puntos del líder, el Lens, y a seis del PSG, que tiene un partido menos.

