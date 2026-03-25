25 mar. 2026
Copa Mundial

Las 4 veces que Italia no fue al Mundial

Italia se juega este jueves, ante Irlanda del Norte, la semifinal de la repesca para el Mundial 2026, un partido decisivo que puede suponer la quinta vez que la ‘Azzurra’ no juegue la Copa del Mundo, cita que se ha perdido en 1930, en 1958, en 2018 y en 2022.

Marzo 25, 2026 11:58 a. m. • 
Por Redacción D10
Italia

Las selecciones de Italia (2 puntos) y Croacia (4 puntos) empataron a un gol y se dieron por satisfechas con el resultado, que deja a ambos conjuntos con buenas opciones de pasar a los cuartos de la Eurocopa a expensas del España-Irlanda.

Foto: Gentileza - Italia

Cuatro veces un Mundial ha tenido lugar sin Italia. La primera ausencia, en 1930, excepcional. La segunda, en 1958, por una curiosa anécdota ante, precisamente, Irlanda del Norte. Las dos últimas, en 2018 y 2022, fruto de una crisis sin precedentes en el ‘calcio’.

La ‘Azzurra’ no acudió al primer Mundial de la historia, organizado por Uruguay en 1930, debido a la complejidad del viaje transoceánico y a su reticencia a disputar un torneo en Sudamérica cuando existió la posibilidad de jugarlo precisamente en Italia.

Se resarció por todo lo alto, con los éxitos de 1934 y 1938, las dos primeras Copas del Mundo de su palmarés.

Hubo que esperar hasta 1958 para ver un Mundial, de nuevo, sin Italia. Esta vez, por no clasificarse. Una rocambolesca historia que curiosamente involucra a Irlanda del Norte, su próximo rival, le privó por primera vez en el campo de su participación mundialista.

Porque en una fase clasificatoria de tres equipos, fue un partido contra Irlanda del Norte la que impidió a los italianos de acceder a cuadro final del torneo. Los norirlandeses, por su parte, ganadores por 2 a 1, consiguieron su primera participación.

Lo llamativo de este partido es que tuvo que disputarse el 4 de diciembre de 1957 y no el 15 de enero de 1958, como acabó sucediendo.

El problema fue que el colegiado del partido, el húngaro Istvan Zsolt, se quedó retenido en Londres por la niebla y no pudo llegar a Belfast. Los norirlandeses propusieron disputar el duelo con un árbitro local, pero Italia no aceptó. Se jugó el partido, pero de manera amistosa, con un resultado, empate a 2, que curiosamente hubiera clasificado a Italia.

Después, tras los éxitos de 1982 y 2006, llegó la crisis del fútbol italiano, en la que aún sigue sumido. Consiguió clasificar para 2010 y 2014, pero no pasó de fase de grupos.

Y en 2017 llegó la primera gran sorpresa. Italia perdió la repesca contra Suecia. Un gol encajado en la ida de la eliminatoria fue suficiente. Incapaz de remontar en San Siro, duelo que finalizó con empate sin goles, quedó eliminada, en uno de las grandes sorpresas del fútbol moderno.

Ganó la Eurocopa 2021, pero fracasó de nuevo en 2022. Otra vez una repesca. Macedonia del Norte en semifinales, con el nuevo formato a un solo partido. Lo jugó en casa, en Palermo. Y pasó, de nuevo, lo impensable. Gol en el 93 de los macedonios (0-1). Fuera del Mundial, con la gravedad que supone ser el segundo consecutivo.

Ahora afronta un reto gigante. Más por lo mental que por lo deportivo. Tercera repesca consecutiva. Está Italia al borde de un nuevo acantilado. Mucho más grande que los dos anteriores. Inmensamente gigante respecto a los de 1930 y 1958. Irlanda del Norte será el primer escollo. En caso de evitar el desastre en semifinales, Gales o Bosnia y Herzegovina para volver a un Mundial.

Italia Copa del mundo
Redacción D10
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