Alexander-Arnold entra en la lista preliminar de Inglaterra para el Mundial

El lateral inglés no ha tenido sitio en las últimas convocatorias de Tuchel y no fue incluido en la lista de 35 jugadores que el alemán utilizó para los dos últimos amistosos de marzo contra Uruguay y Japón.

Sin embargo, las recientes lesiones de Tino Livramento, del Newcastle United, y de Ben White, del Arsenal, han ampliado sus opciones de ser una de las opciones de Inglaterra para el lateral derecho junto a Reece James, que salvo algún problema físico tiene asegurada su plaza en la lista definitiva.

En la convocatoria preliminar de 55 jugadores también están Jude Bellingham y Marcus Rashford, así como algunas sorpresas como Danny Welbeck, que ha hecho una gran temporada en el Brighton & Hove Albion, Luke Shaw, del Manchester United, y Alex Scott, del Bournemouth.

Tuchel anunciará la lista definitiva de 26 jugadores el próximo 22 de mayo, antes del inicio del torneo el 11 de junio, aunque Inglaterra no debutará hasta el 17 de junio contra Croacia.

Antes, los ingleses disputarán dos amistosos, contra Nueva Zelanda el 6 de junio y contra Costa Rica cuatro días después.