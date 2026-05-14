14 may. 2026
Copa Mundial

Artistas confirmados para el show de medio tiempo de la final del Mundial

Shakira, Madonna y BTS actuarán en la final del Mundial 2026 del próximo 19 de julio en Nueva York, que por primera vez contará con un espectáculo de medio tiempo, según anunció este jueves la FIFA.

Mayo 14, 2026 09:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Sin título.png

El famoso grupo de K-pop estará presente en la final del Mundial.

La canción del Mundial, ‘Dai Dai’, publicada la semana pasada, es obra de Shakira; la colombiana también fue autora del ‘Waka Waka’, himno de la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica.

El cantante de Coldplay, Chris Martin, fue el encargado de elegir a través de la productora con fines benéficos Global Citizen a los integrantes de este espectáculo, que combinará la cultura pop estadounidense con ritmos latinos y surcoreanos.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado los detalles, la incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

Así ocurrió el año pasado durante el Mundial de Clubes de la FIFA, donde J Balvin, la rapera Doja Cat y la nigeriana Tems actuaron en un ‘halftime show’ en la final que enfrentó al PSG y al Chelsea en el mismo escenario que acogerá la final del Mundial.

Ese descanso se prolongó hasta los 25 minutos, en lo que se consideró una prueba de cara al Mundial de 2026.

La semana pasada, la FIFA ya anunció a los artistas que actuarán en las tres ceremonias de inauguración en cada uno de los países, con nombres como J Balvin y Alejandro Fernández en México, o Katy Perry y Anitta en Estados Unidos.

Copa Mundial Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRK
Copa Mundial
Irán exige garantías de la FIFA para asistir al Mundial
El presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFI), Mehdi Taj, afirmó que la FIFA debe ofrecer garantías para la participación de la selección iraní en el Mundial en Estados Unidos de que no habrá “insultos” contra instituciones oficiales y militares iraníes.
Mayo 06, 2026 06:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Rodrygo.jpg
Copa Mundial
La lista de figuras ilustres que se perderán el Mundial 23 de la historia
A 40 días del comienzo en Ciudad de México de la edición 23 del Mundial de fútbol, una lista de ilustres figuras resume las bajas definitivas del torneo, mientras otras se encuentran en una carrera contra el tiempo.
Mayo 02, 2026 10:23 a. m.
 · 
Redacción D10
Alisson_48093688.jpg
Copa Mundial
Alisson se recupera a tiempo para el Mundial
El brasileño Alisson Becker, portero del Liverpool, se ha recuperado a tiempo para el Mundial de 2026 e incluso podría llegar a reaparecer este sábado frente al Crystal Palace después de perderse los últimos seis partidos por problemas musculares en el muslo derecho.
Abril 24, 2026 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay.jfif
Copa Mundial
Por qué la baja demanda de entradas para EEUU vs. Paraguay
Los altos costos de entradas para el debut de Estados Unidos ante Paraguay, en el SoFi Stadium de Los Ángeles han bajado las expectativas de venta de entradas.
Abril 22, 2026 02:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira Roberto Fernández
Copa Mundial
Arqueros trabajan con vistas al Mundial
La Selección Paraguaya informó que tres arqueros del plano local trabajarán este martes, apuntando a la Copa del Mundo.
Abril 21, 2026 11:02 a. m.
 · 
Redacción D10
juan gabriel benitez_57271441.jpg
Copa Mundial
Juan Gabriel Benítez va al Mundial 2026
Paraguay volverá a tener representación en la Copa del Mundo 2026.
Abril 09, 2026 01:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más