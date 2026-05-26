Cerro Porteño avanza en la Copa Libertadores

Cerro Porteño superó la fase de grupos de la Copa Libertadores de futsalFIFA, tras derrotar por 2-1 a Nacional de Uruguay y sellar el pase a los cuartos de final del torneo continental.

El Ciclón se impuso con tantos de Gonzalo Agüero y Jorge Espinoza y aguarda rival para la siguiente etapa del certamen que se disputa en la localidad de Carlos Barboza, Brasil.

Previamente, el equipo paraguayo había derrotado al Deportivo Lyon Cali de Colombia por 3-2 y cedió por 1-5 frente al Colo Colo de Chile. Posiciones en la serie: Deportivo Lyon 6 puntos, Cerro Porteño 6, Nacional 3 y Colo Colo 3.