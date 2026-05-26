26 may. 2026
Copa Libertadores

Cerro Porteño avanza en la Copa Libertadores

Cerro Porteño se impuso a Nacional de Uruguay por 2-1 y clasificó a los cuartos de final de la competencia continental.

Mayo 26, 2026 03:29 p. m. • 
Por Redacción D10
cerro porteño futsal

El Azulgrana celebró en la Libertadores.

Gentileza.

Cerro Porteño superó la fase de grupos de la Copa Libertadores de futsalFIFA, tras derrotar por 2-1 a Nacional de Uruguay y sellar el pase a los cuartos de final del torneo continental.

El Ciclón se impuso con tantos de Gonzalo Agüero y Jorge Espinoza y aguarda rival para la siguiente etapa del certamen que se disputa en la localidad de Carlos Barboza, Brasil.

Previamente, el equipo paraguayo había derrotado al Deportivo Lyon Cali de Colombia por 3-2 y cedió por 1-5 frente al Colo Colo de Chile. Posiciones en la serie: Deportivo Lyon 6 puntos, Cerro Porteño 6, Nacional 3 y Colo Colo 3.

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