Julio Enciso arranca de titular en la revancha de las semifinales de la Conference League

El Racing de Estrasburgo Julio Enciso está obligado a dar vuelta el 0-1 del duelo de ida disputado en España para poder disputar su segunda final continental en su historial. Fue campeón de la Copa Intertoto de la UEFA en 1995.

Enciso se consolidó como figura en el Racing de Estrasburgo francés. Su actuación estelar fue fundamental en la clasificación a semifinales, marcando un gol y dando dos asistencias en la goleada 4-0 ante el Mainz 05 en los cuartos de final.

Estadísticas destacadas: A abril de 2026, registraba tres goles y cuatro asistencias en el certamen, siendo uno de los jugadores más determinantes de la competición.

En la otra llave juegan el Crystal Palace y el Shakhtar Donetsk: en la ida, el conjunto ingleses venció 3-1 de visitante, en Polonia, a los ucranianos. El duelo se juega en simultáneo.

La gran final programada para el 27 de mayo en el Leipzig Stadium en Alemania.