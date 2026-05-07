07 may. 2026
Fútbol Internacional

Julio Enciso arranca de titular en la revancha de las semifinales de la Conference League

El paraguayo Julio Enciso aparece como titular y es pieza clave en el Racing de Estrasburgo para el partido de revancha (vuelta) de las semifinales de la UEFA Conference League ante el Rayo Vallecano. En la ida el equipo de la Joya cayó por 1-0.

Mayo 07, 2026 04:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso.jpg

La Joya Enciso desde el vamos en la revancha ante el Rayo Vallecano. El cuadro francés necesita ganar por dos tantos de diferencia para acceder a la final de la UEFA Conference League.

Gentileza

El Racing de Estrasburgo Julio Enciso está obligado a dar vuelta el 0-1 del duelo de ida disputado en España para poder disputar su segunda final continental en su historial. Fue campeón de la Copa Intertoto de la UEFA en 1995.

Enciso se consolidó como figura en el Racing de Estrasburgo francés. Su actuación estelar fue fundamental en la clasificación a semifinales, marcando un gol y dando dos asistencias en la goleada 4-0 ante el Mainz 05 en los cuartos de final.

Estadísticas destacadas: A abril de 2026, registraba tres goles y cuatro asistencias en el certamen, siendo uno de los jugadores más determinantes de la competición.

En la otra llave juegan el Crystal Palace y el Shakhtar Donetsk: en la ida, el conjunto ingleses venció 3-1 de visitante, en Polonia, a los ucranianos. El duelo se juega en simultáneo.

La gran final programada para el 27 de mayo en el Leipzig Stadium en Alemania.

Estrasburgo Julio Enciso Rayo Vallecano
Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
Fútbol Internacional
Disturbios en París tras la clasificación del PSG para la final
Los disturbios provocados en París por aficionados violentos tras la clasificación anoche del PSG para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones se saldaron con 127 detenidos y 11 heridos, uno de ellos grave, indicó este jueves el ministro del Interior, Laurent Nuñez.
Mayo 07, 2026 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
iturbe.jpg
Fútbol Internacional
México lanza ultimátum a sus mundialistas: o se reportan hoy o quedan fuera
La Federación Mexicana de fútbol lanzó este miércoles un ultimátum a los primeros 12 jugadores convocados para la Copa Mundial, con la amenaza de bajarlos de la selección si no se presentan a entrenar este miércoles ante de las 20:00 horas.
Mayo 06, 2026 04:25 p. m.
Bayern Múnich vs. París Saint-Germain
Fútbol Internacional
Bayern Múnich vs. París Saint-Germain: Paso a paso
Bayern Múnich y París Saint-Germain chocan en el Allianz Arena por ser el segundo finalista de la Champions League.
Mayo 06, 2026 02:20 p. m.
 · 
Redacción D10
HFBGKbDbIAA5zD-.jpeg
Fútbol Internacional
Junior, un poderoso económico
Ángel Rodelo contó en Fútbol a lo Grande el origen del potencial económico del Junior de Barranquilla.
Mayo 06, 2026 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HHo1EuZWMAA0hcr.jpg
Fútbol Internacional
Neymar y Robinho Jr. sellan la paz en público
Tras días de tensión por el altercado físico protagonizado en un entrenamiento durante el fin de semana, Neymar y Robinho Jr. sellaron la paz públicamente en el partido con Recoleta.
Mayo 06, 2026 10:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Bukayo Saka
Fútbol Internacional
Saka mete al Arsenal en su segunda final de la Liga de Campeones
Un gol de Bukayo Saka al borde del descanso le bastó al Arsenal para ganar este martes por 1-0 al Atlético de Madrid y meterse por segunda vez en su historia, veinte años después de la primera, en la final de la Liga de Campeones, en la que el equipo londinense tratará de ganar su primera Copa de Europa.
Mayo 05, 2026 06:26 p. m.
Carga Más