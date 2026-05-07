07 may. 2026
Fútbol Internacional

Gareppe: “Siempre tuvo claro que los goles le iban a llevar lejos”

Miguel Gareppe, empresario de jugadores, destacó la mentalidad y la determinación que siempre tuvo Alex Arce.

Mayo 07, 2026 12:47 p. m. • 
Por Redacción D10
alex arce.jpg

Alex Arce y su romance con los goles.

Foto: Prensa Independiente Rivadavia

El delantero paraguayo Alex Arce volvió a hacer protagonista en la Copa Libertadores en donde convirtió este miércoles frente al Fluminense y aportó para que su equipo consiga la clasificación a los octavos de final. El agente del jugador destacó la vocación y la determinación que siempre tuvo para jugar al fútbol.

“Siempre tuvo una característica que eran los goles y siempre tuvo claro que los goles le iban a llevar lejos. Por suerte en los últimos años viene trabajando bien, viene creciendo año a año. Se prepara bien, tuvo un principio de temporada complicado, pero pudo meterse de nuevo en el plantel. Juega a pleno y viene más cosas buenas”, contó Gareppe en Fútbol a lo Grande.

ANSIEDAD. El agente reveló que algunos albirrojos se encuentran con las expectativas a tope ca medida que se acerca la fecha para la Copa del Mundo, pero que él en particular conversa con Arce para encaminarlo.

“Jugar un mundial por su país es un sueño desde que juegan en las canchitas. Ellos están próximo, están llegando en su nivel y la ansiedad les come un poco. Hablamos que el futuro va llegar dependiente del presente”, subrayó.

EMOCIÓN. En un momento de la charla se refirió a lo que se viene viviendo en el Independiente Rivadavia de Mendoza que sigue con su campaña histórica desde su ascenso a la Primera División y afirmó que toda la ciudad disfruta del presente deportivo.

Alex Arce Independiente Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Bayern Múnich vs. París Saint-Germain
Fútbol Internacional
Bayern Múnich vs. París Saint-Germain: Paso a paso
Bayern Múnich y París Saint-Germain chocan en el Allianz Arena por ser el segundo finalista de la Champions League.
Mayo 06, 2026 02:20 p. m.
 · 
Redacción D10
HFBGKbDbIAA5zD-.jpeg
Fútbol Internacional
Junior, un poderoso económico
Ángel Rodelo contó en Fútbol a lo Grande el origen del potencial económico del Junior de Barranquilla.
Mayo 06, 2026 01:10 p. m.
 · 
Redacción D10
HHo1EuZWMAA0hcr.jpg
Fútbol Internacional
Neymar y Robinho Jr. sellan la paz en público
Tras días de tensión por el altercado físico protagonizado en un entrenamiento durante el fin de semana, Neymar y Robinho Jr. sellaron la paz públicamente en el partido con Recoleta.
Mayo 06, 2026 10:26 a. m.
 · 
Redacción D10
Bukayo Saka
Fútbol Internacional
Saka mete al Arsenal en su segunda final de la Liga de Campeones
Un gol de Bukayo Saka al borde del descanso le bastó al Arsenal para ganar este martes por 1-0 al Atlético de Madrid y meterse por segunda vez en su historia, veinte años después de la primera, en la final de la Liga de Campeones, en la que el equipo londinense tratará de ganar su primera Copa de Europa.
Mayo 05, 2026 06:26 p. m.
Neymar Jr..jpg
Fútbol Internacional
¡Neymar tiene el “10" de Recoleta!
¡Un encuentro de lujo! El presidente de Recoleta FC, Luis Vidal, visitó al astro brasileño Neymar Jr. en su hotel y le hizo entrega de un regalo muy especial.
Mayo 05, 2026 04:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Arsenal vs. Atlético Madrid
Fútbol Internacional
Arsenal vs. Atlético Madrid: Paso a paso
El Arsenal recibe al Atlético Madrid por un lugar en la final de la Champions League.
Mayo 05, 2026 02:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más