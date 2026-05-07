Gareppe: “Siempre tuvo claro que los goles le iban a llevar lejos”

El delantero paraguayo Alex Arce volvió a hacer protagonista en la Copa Libertadores en donde convirtió este miércoles frente al Fluminense y aportó para que su equipo consiga la clasificación a los octavos de final. El agente del jugador destacó la vocación y la determinación que siempre tuvo para jugar al fútbol.

“Siempre tuvo una característica que eran los goles y siempre tuvo claro que los goles le iban a llevar lejos. Por suerte en los últimos años viene trabajando bien, viene creciendo año a año. Se prepara bien, tuvo un principio de temporada complicado, pero pudo meterse de nuevo en el plantel. Juega a pleno y viene más cosas buenas”, contó Gareppe en Fútbol a lo Grande.

ANSIEDAD. El agente reveló que algunos albirrojos se encuentran con las expectativas a tope ca medida que se acerca la fecha para la Copa del Mundo, pero que él en particular conversa con Arce para encaminarlo.

“Jugar un mundial por su país es un sueño desde que juegan en las canchitas. Ellos están próximo, están llegando en su nivel y la ansiedad les come un poco. Hablamos que el futuro va llegar dependiente del presente”, subrayó.

EMOCIÓN. En un momento de la charla se refirió a lo que se viene viviendo en el Independiente Rivadavia de Mendoza que sigue con su campaña histórica desde su ascenso a la Primera División y afirmó que toda la ciudad disfruta del presente deportivo.