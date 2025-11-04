04 nov. 2025
Mundial Sub 17

La Sub 17 apunta al debut mundialista

Enfocados en el estreno mundialista, la Selección Paraguaya Sub 17 ultima detalles en la ciudad de Doha, en Catar, sede de la cita ecuménica, que por primera vez reúne a 48 selecciones.

Noviembre 04, 2025 07:26 a. m. • 
Por Redacción D10
G42LreBWwAEbGWN.jpeg

Movilización. El equipo trabaja en el complejo Al Thumama de la ciudad de Doha.

Los dirigidos por Mariano Uglessich entrenaron en la cancha 2 del complejo Al Thumama, lindante con el estadio con el mismo nombre. Las expectativas por lograr un gran torneo son de las más altas, y se refleja en el grupo de jugadores, cuerpo técnico y en todo el staff, en cada trabajo y cuidado, tras una fructífera serie de amistosos.

El debut de la Albirroja será mañana ante Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone, a las 10:00. La segunda presentación el 8 de noviembre ante Panamá, en la cancha 4, a las 12:15, y cierra la fase de grupos contra Irlanda el 11 de noviembre, a las 10:30 en la cancha 5.

El probable equipo de la Albirroja para el estreno mundialista sería con: Matías Fernández; Thiago Aranda, Édgar Ojeda, Ymanol Ruiz y Tobías Acosta; Pedro Villalba, Manuel Cáceres, Thiago Vera, Jhosias Campss; Diego Ruiz y José Buhring.

Primeros juegos

Resultados registrados en la primera fecha del Mundial Sub 17: Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes, Sudáfrica 3-1 Bolivia, Croacia 0-0 Ghana, Japón 2-0 Marruecos y Argentina 3-2 Bélgica.

Hoy a las 09:30 juegan: Costa de Marfil vs. Suiza, Brasil vs. Honduras, México vs. Corea del Sur (10:00) y Alemania vs. Colombia (11:45).

Redacción D10
