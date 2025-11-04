La Sub 17 apunta al debut mundialista

Los dirigidos por Mariano Uglessich entrenaron en la cancha 2 del complejo Al Thumama, lindante con el estadio con el mismo nombre. Las expectativas por lograr un gran torneo son de las más altas, y se refleja en el grupo de jugadores, cuerpo técnico y en todo el staff, en cada trabajo y cuidado, tras una fructífera serie de amistosos.

El debut de la Albirroja será mañana ante Uzbekistán, en la cancha 1 del Aspire Zone, a las 10:00. La segunda presentación el 8 de noviembre ante Panamá, en la cancha 4, a las 12:15, y cierra la fase de grupos contra Irlanda el 11 de noviembre, a las 10:30 en la cancha 5.

El probable equipo de la Albirroja para el estreno mundialista sería con: Matías Fernández; Thiago Aranda, Édgar Ojeda, Ymanol Ruiz y Tobías Acosta; Pedro Villalba, Manuel Cáceres, Thiago Vera, Jhosias Campss; Diego Ruiz y José Buhring.

Primeros juegos

Resultados registrados en la primera fecha del Mundial Sub 17: Costa Rica 1-1 Emiratos Árabes, Sudáfrica 3-1 Bolivia, Croacia 0-0 Ghana, Japón 2-0 Marruecos y Argentina 3-2 Bélgica.

Hoy a las 09:30 juegan: Costa de Marfil vs. Suiza, Brasil vs. Honduras, México vs. Corea del Sur (10:00) y Alemania vs. Colombia (11:45).