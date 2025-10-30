30 oct. 2025
Mundial Sub 17

Última prueba de la Albirroja antes del inicio del Mundial

La Selección Paraguaya Masculina Sub 17 se pone a punto para afrontar la Copa del Mundo de la categoría que se cumplirá en Catar.

Octubre 30, 2025 07:49 a. m. • 
Por Redacción D10
paraguay sub 17_63907996.jpg

Los movimientos. Los albirrojos entrenan en Emiratos.

La Albirroja, que trabaja en Emiratos Árabes Unidos, disputa hoy su último amistoso de preparación que será ante Costa de Marfil en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah, ubicado en la ciudad de Sharjah, a partir de las 08:00. Previamente el equipo nacional venció a Indonesia por 2-1 y Uganda 3-2.

Tras la prueba el equipo emprende viaje rumbo a Catar y en la competencia debutará ante Uzbequistán (5 de noviembre), luego choca con Panamá (8 de noviembre) e Irlanda (11 de noviembre). El torneo por primera vez reúne a 48 selecciones y el formato será como se disputará el próximo Mundial de mayores, con una ronda más de 16vos de final.

Mundial Sub 17 Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
