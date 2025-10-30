Última prueba de la Albirroja antes del inicio del Mundial

La Albirroja, que trabaja en Emiratos Árabes Unidos, disputa hoy su último amistoso de preparación que será ante Costa de Marfil en el Complejo Cultural y Deportivo Al Hamriyah, ubicado en la ciudad de Sharjah, a partir de las 08:00. Previamente el equipo nacional venció a Indonesia por 2-1 y Uganda 3-2.

Tras la prueba el equipo emprende viaje rumbo a Catar y en la competencia debutará ante Uzbequistán (5 de noviembre), luego choca con Panamá (8 de noviembre) e Irlanda (11 de noviembre). El torneo por primera vez reúne a 48 selecciones y el formato será como se disputará el próximo Mundial de mayores, con una ronda más de 16vos de final.