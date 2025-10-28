Brasil ya está en cuartos

La ‘canarinha’ sólo tardó tres minutos en abrir el marcador, gracias a una gran jugada por banda derecha de Kaylane, que aprovechó un balón largo para internarse por banda derecha y colar el 1-0 por el palo corto de la meta defendida por la guardameta china Ziqi Niu.

El tanto no afectó en lo anímico a las asiáticas, que trataron de llegar hasta el área rival para buscar la igualada. En un encuentro de ida y vuelta pero sin grandes ocasiones, Brasil recibió un mazazo al borde del descanso con la lesión de Waksman, pichichi del equipo con tres tantos, que se retiró en camilla y entre lágrimas al sufrir una lesión.

Cuando parecía que la primera parte no daba para mucho más, la futbolista asiática recién ingresada al terreno de juego Kecan Zhang cometió un claro penal sobre Evelin en el tiempo añadido. La defensa brasileña Marina tomó la responsabilidad desde los once metros, pero su disparo salió desviado y dejó la ventaja mínima al descanso.

Precisamente, Evelin protagonizó otra de las jugadas del partido, en el minuto 54, con un bello disparo de zurda desde el vértice del área para marcar el 2-0 y poner más tierra de por medio en el resultado. Aún sin digerirlo, China recibió el 3-0 solo cuatro minutos después con el gol de Iseppe, que finiquitó el partido.

Ahora, Brasil se medirá en cuartos de final al vencedor del duelo entre Canadá y Zambia. Por su parte, China pone fin a su mejor participación en un Mundial de la categoría, después de despedirse en fase de grupos en las ediciones de 2012, 2014 y 2022.