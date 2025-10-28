28 oct. 2025
Mundial Sub 17

Brasil ya está en cuartos

La selección brasileña venció este martes 3-0 a China en los octavos de final del Mundial de fútbol sub-17 femenino, en un encuentro en el que perdió por lesión a su máxima goleadora, Giovanna Waksman, cuya participación queda en el aire para el resto del torneo.

Octubre 28, 2025 03:20 p. m. • 
Por Redacción D10
Brasil

Las brasileñas están en la siguiente ronda.

Foto: Gentileza - Brasil

La ‘canarinha’ sólo tardó tres minutos en abrir el marcador, gracias a una gran jugada por banda derecha de Kaylane, que aprovechó un balón largo para internarse por banda derecha y colar el 1-0 por el palo corto de la meta defendida por la guardameta china Ziqi Niu.

El tanto no afectó en lo anímico a las asiáticas, que trataron de llegar hasta el área rival para buscar la igualada. En un encuentro de ida y vuelta pero sin grandes ocasiones, Brasil recibió un mazazo al borde del descanso con la lesión de Waksman, pichichi del equipo con tres tantos, que se retiró en camilla y entre lágrimas al sufrir una lesión.

Cuando parecía que la primera parte no daba para mucho más, la futbolista asiática recién ingresada al terreno de juego Kecan Zhang cometió un claro penal sobre Evelin en el tiempo añadido. La defensa brasileña Marina tomó la responsabilidad desde los once metros, pero su disparo salió desviado y dejó la ventaja mínima al descanso.

Precisamente, Evelin protagonizó otra de las jugadas del partido, en el minuto 54, con un bello disparo de zurda desde el vértice del área para marcar el 2-0 y poner más tierra de por medio en el resultado. Aún sin digerirlo, China recibió el 3-0 solo cuatro minutos después con el gol de Iseppe, que finiquitó el partido.

Ahora, Brasil se medirá en cuartos de final al vencedor del duelo entre Canadá y Zambia. Por su parte, China pone fin a su mejor participación en un Mundial de la categoría, después de despedirse en fase de grupos en las ediciones de 2012, 2014 y 2022.

Mundial Femenino Sub 17
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G3p-A3hXEAAbgLw.jpeg
Mundial Sub 17
Paso clave en el Mundial
Paraguay cumplió al remontar ante Zambia por 2-1 en el inicio de la Copa Mundial de fútbol femenino Sub 17, que se disputa en Marruecos.
Octubre 21, 2025 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguayasas.jpg
Mundial Sub 17
Paraguay debuta con éxito en el Mundial de Marruecos
La Selección Paraguaya Sub 17 venció 2-1 a Zambia en su debut en el Mundial de la categoría que se disputa en Marruecos.
Octubre 19, 2025 06:22 p. m.
 · 
Redacción D10
albirroja.jpg
Mundial Sub 17
La Albirroja Sub 17 debuta en el Mundial
La Selección Paraguaya Femenina Sub 17 tendrá hoy su estreno en el campeonato del mundo que se disputa en Marruecos.
Octubre 19, 2025 02:10 p. m.
 · 
Redacción D10
4722c5d6e410b587b13084a4b1cbd3104f8c1dd4.jpg
Mundial Sub 17
Brasil convence en su debut en el Mundial de Marruecos
Brasil inició su camino en el Mundial femenino sub 17 que arrancó este viernes en Marruecos con una convincente victoria, tras imponerse por 0-3 al conjunto anfitrión.
Octubre 17, 2025 09:15 p. m.
 · 
Redacción D10