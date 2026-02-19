Saka renueva con el Arsenal hasta 2031

El jugador inglés, de 24 años, cobrará un salario superior a las 300 000 libras semanales (340 000 euros), lo que le convierte en el mejor pagado del equipo.

El anterior contrato de Saka vencía en 2027, por lo que el acuerdo se ha extendido por cuatro temporadas más y es el último ejemplo de la política de retención de talento del Arsenal, que en los últimos meses ha asegurado el futuro de Gabriel Magalhaes, William Saliba, Myles Lewis-Skelly y Ethan Nwaneri.

La renovación de Saka, que ha marcado ocho goles en 34 partidos este curso con el Arsenal, llega en plena pelea de los ‘Gunners’ por levantar su primer gran título desde la FA Cup de 2020. El conjunto de Mikel Arteta es líder de la Premier League con cinco puntos de ventaja respecto al Manchester City, aunque ha jugado un partido más, pasó la fase de grupos de la Liga de Campeones con ocho victorias en ocho partidos, está en la quinta ronda de la FA Cup y en la final de la Copa de la Liga.

Salido de la cantera del Watford y firmado por el Arsenal con siete años, el atacante pasó por varias categorías inferiores antes de confirmarse con un titular indiscutible en el Arsenal, con el que ha disputado 297 partidos desde su debut en 2018.

A nivel internacional, Saka suma 48 partidos con la selección inglesa y catorce goles y debería ser un fijo de Thomas Tuchel en la convocatoria para la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.