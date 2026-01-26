La fecha 2 ya tiene a los árbitros que impartirán justicia
La Comisión de Árbitros de la APF emitió la nómina de jueces que tendrán a su cargo los seis partidos de la fecha 2 del Apertura 2026. Recordemos que esta sería la primera fecha de adelanto en el torneo. Se puede destacar que Derlis López dirigirá San Lorenzo vs. Cerro Porteño y Mario Díaz de Vivar el choque entre 2 de Mayo vs. Olimpia.
La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol publicó el listado de los árbitros que dirigirán los encuentros a disputarse en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera.
Este episodio se desarrollará desde el martes 26 al jueves 29 de enero, siendo la primera fecha de adelanto que tiene el torneo.
Los designados son:
Martes 26 de enero:
Sportivo Luqueño vs. Nacional
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 18:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: José Armoa.
AVAR: Eduardo Cardozo.
Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 20:15.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.
Miércoles 28 de enero:
Libertad vs. Sportivo Ameliano
Estadio: La Huerta.
Hora: 18:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Christian Sosa.
Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia
Estadio: Río Parapití.
Hora: 20:15.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: José Méndez.
AVAR: Esteban Testta.
Jueves 29 de enero:
Sportivo Trinidense vs. Guaraní
Estadio: Martín Torres.
Hora: 18:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Nancy Fernández.
Rubio Ñu vs. Recoleta FC
Estadio: La Arboleda.
Hora: 20:15.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Esteban Testta.