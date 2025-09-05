La reacción de Antonio Sanabria cuando un hincha lo echó

Con la clasificación de Paraguay consumada, el estadio ueno Defensores del Chaco fue pura celebración: la gente en las gradas y los jugadores en el campo de juego. No obstante, un hincha superó la seguridad para llevarse un recuerdo más personalizado de Antonio Sanabria.

En medio de este objetivo, el aficionado albirrojo, como si se tratara de evitar que el delantero avanzara hacia una oportunidad concreta de gol estiró, lo estiró del brazo y lo terminó echando sobre el césped. El estirón también se debió a que el hincha estaba siendo sujetado por otras personas encargadas de la seguridad.

Todo era felicidad.. Y de repente.. Tony fue atacado 🥹🥹 pic.twitter.com/uTAH6hfgSI — Gordi por accidente 🫶🏽 (@gordiporerror) September 5, 2025

Lejos de molestar, Antonio Sanabria reaccionó de gran manera: pidió calma entre tanta confusión y terminó por acceder al pedido del aficionado que se llevó de recuerdo una selfie y, tal vez, algún que otro rasguño.