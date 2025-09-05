05 sept. 2025
Eliminatorias

La reacción de Antonio Sanabria cuando un hincha lo echó

VIDEO. En medio de la euforia por la clasificación paraguaya, un hincha burló la seguridad del estadio ueno Defensores del Chaco para tomarse una foto con Antonio Sanabria. En su intento, llevó al suelo al delantero albirrojo que reaccionó así.

Septiembre 05, 2025 03:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Antonio Sanabria

Antonio Sanabria, jugador de la Albirroja.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

Con la clasificación de Paraguay consumada, el estadio ueno Defensores del Chaco fue pura celebración: la gente en las gradas y los jugadores en el campo de juego. No obstante, un hincha superó la seguridad para llevarse un recuerdo más personalizado de Antonio Sanabria.

En medio de este objetivo, el aficionado albirrojo, como si se tratara de evitar que el delantero avanzara hacia una oportunidad concreta de gol estiró, lo estiró del brazo y lo terminó echando sobre el césped. El estirón también se debió a que el hincha estaba siendo sujetado por otras personas encargadas de la seguridad.

Lejos de molestar, Antonio Sanabria reaccionó de gran manera: pidió calma entre tanta confusión y terminó por acceder al pedido del aficionado que se llevó de recuerdo una selfie y, tal vez, algún que otro rasguño.

Redacción D10
