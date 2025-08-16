La punta en juego en Barrio Obrero

Partidazo para el cierre de la jornada sabatina a partir de las 18:30 en el estadio Arsenio Erico donde el escolta Guaraní enfrentará al líder Cerro Porteño donde la punta estará en juego.

Con respecto a los antecedentes, el enfrentamiento Guaraní y Cerro Porteño alcanzará hoy su juego número 305 en Primera División, un cruce que se viene dando desde 1913.

Los números dictan que, en los anteriores cotejos, Guaraní logró imponerse en 88 partidos, Cerro Porteño en 136 y se dieron 80 empates. El aurinegro anotó un total de 390 goles, por su parte, el azulgrana anotó 492 tantos.

Detalles del compromiso

Guaraní vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena