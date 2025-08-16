16 ago. 2025
Torneo Clausura

La punta en juego en Barrio Obrero

Guaraní recibe a Cerro Porteño en el estadio Arsenio Erico en duelo de escolta contra puntero en el torneo Clausura.

Agosto 16, 2025 09:17 a. m. • 
Por Redacción D10
20250816_091619.jpg

Guaraní recibirá al líder Cerro Porteño en un duelo por la punta del campeonato.

@CopadePrimera

Partidazo para el cierre de la jornada sabatina a partir de las 18:30 en el estadio Arsenio Erico donde el escolta Guaraní enfrentará al líder Cerro Porteño donde la punta estará en juego.

Con respecto a los antecedentes, el enfrentamiento Guaraní y Cerro Porteño alcanzará hoy su juego número 305 en Primera División, un cruce que se viene dando desde 1913.

Los números dictan que, en los anteriores cotejos, Guaraní logró imponerse en 88 partidos, Cerro Porteño en 136 y se dieron 80 empates. El aurinegro anotó un total de 390 goles, por su parte, el azulgrana anotó 492 tantos.

Detalles del compromiso

Guaraní vs. Cerro Porteño

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: José Cuevas y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Héctor Balbuena

Guaraní Cerro Porteño Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Guaraní.jfif
Torneo Clausura
Guaraní aplica otro duro golpe a Olimpia y lo humilla
El Legendario sorprendió desde el principio del partido y terminó goleando por 4-0 a un Olimpia sin ideas, sin alma y cada vez mas lejos de la pelea del campeonato.
Agosto 10, 2025 05:57 p. m.
5.png
Torneo Clausura
Guaraní vs. Olimpia: Paso a Paso
El “clásico más añejo” es la gran atracción del domingo en Ciudad del Este. Seguí lance en D10.
Agosto 10, 2025 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Marcelo Pérez.jfif
Torneo Clausura
Luqueño golea a Tembe y sube al podio del Torneo Clausura
Sportivo Luqueño sin piedad golea por 5-1 a Tembetary y agudiza la crisis del Rojiverde que hasta ahora ha perdido los siete partidos que disputó en el Clausura.
Agosto 09, 2025 08:27 p. m.
 · 
Redacción D10
GxX5Q0MWMAAPaL9.jpeg
Torneo Clausura
Duelo por la reivindicación en Itauguá
Desde las 18:30, Sportivo Luqueño y Atlético Tembetary se enfrentan en el estadio Luis Salinas de Itauguá en la continuidad de la fecha 7 del Clausura.
Agosto 09, 2025 09:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Gxno7MOWAAAQFQw.jpeg
Torneo Clausura
General buscará sumar segunda victoria al hilo
General Caballero JLM recibirá a Sportivo Ameliano, desde las 16:00, en el Estadio Ka’arendy, por la fecha 7 del Clausura.
Agosto 09, 2025 09:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Gos9e7KWgAAi6wG.jpeg
Torneo Clausura
Olimpia va al Este con más bajas
Olimpia viaja hoy a Ciudad del Este para enfrentar mañana a Guaraní, desde las 16:00, en el clásico más añejo del fútbol paraguayo.
Agosto 09, 2025 09:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más