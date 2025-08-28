28 ago. 2025
Eliminatorias

Messi jugará ante Venezuela su último partido como local en eliminatorias

El delantero del Inter Miami Leo Messi disputará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas cuando la selección argentina se mida a la de Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, según confirmó el propio capitán de la Albiceleste.

Agosto 28, 2025 10:54 a. m. • 
Por Redacción D10
Lionel Messi vivirá un partido especial frente Venezuela.

En una entrevista con Apple TV al término del encuentro de semifinales de la ‘Leagues Cup’, en la que, gracias a su gran actuación, el conjunto de Florida ganó este miércoles al Orlando City por 3-1 y logró el pase a la final de la competición, Messi dijo que el de la próxima semana será su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, aseveró ‘La Pulga’, cerrando el debate generado en los últimos tiempos sobre si el de 2026 será su último Mundial y, por tanto, el del jueves su postrera presencia en unas eliminatorias sudamericanas.

Argentina, líder de la clasificación, con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil, con 25 cada una, concretó meses atrás su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que vive sus dos últimos encuentros -frente a Venezuela y Ecuador- con máxima tranquilidad.

En ese contexto, el partido del próximo jueves en Buenos Aires estará cargado de emoción, ya que, como el propio exfutbolista del Barcelona y del Paris Saint-Germain (PSG) indicó, toda su familia estará junto a él en una jornada tan especial.

“Me va a acompañar mi familia, mi mujer, mis hijos, mis padres. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención”, afirmó.

Messi, ganador con la ‘Scaloneta’ de dos Copas América (2021 y 2024) y de la Finalissima 2022, además del Mundial 2022, forma parte de la convocatoria de Lionel Scaloni para los dos últimos partidos de la Albiceleste en estas eliminatorias: contra Venezuela, el 4 de septiembre y Ecuador, el 9.

Ganador de siete ediciones del Balón de Oro y de innumerables títulos con el Barcelona, incluidos tres de Liga de Campeones, y con el PSG, su consagración definitiva llegó el 18 de diciembre de 2022 cuando alzó, como capitán, la Copa del Mundo en Catar, lo que supuso la tercera conquista de un Mundial para Argentina, después de los de 1978 y 1986.

Lionel Messi Eliminatorias Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Eliminatorias
Varias sorpresas en Argentina para cierre de las Eliminatorias
Varios jugadores inesperados son las principales novedades de la lista del seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, para las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.
Agosto 18, 2025 01:15 p. m.
 · 
Redacción D10
ssalinas.jpg
Eliminatorias
Beccacece palpita el duelo ante la Albirroja
El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, afirmó que la Tri buscará cerrar las Eliminatorias para el Mundial de 2026 con sendos triunfos sobre Paraguay y Argentina para tratar de finalizar lo más arriba posible.
Agosto 14, 2025 06:20 p. m.
17161D514C43436D16170F55544947731F151F1854434576141617.jpg
Eliminatorias
Bolivianos duermen frente al estadio para comprar entradas a un mes de partido con Brasil
La expectación por el partido de las eliminatorias del Mundial de 2026 que jugarán el 9 de septiembre en El Alto las selecciones de Bolivia y Brasil ha llevado a muchos aficionados locales a dormir desde el fin de semana en los alrededores del estadio Municipal con el propósito de comprar entradas.
Agosto 01, 2025 07:50 a. m.
 · 
Redacción D10
Enciso.jpeg
Eliminatorias
Dos paraguayos en el Equipo Ideal del penúltimo combo de las Eliminatorias
Dos futbolistas compatriotas ocupan sitio en el onceno ideal de las Eliminatorias Sudamericanas, tomando en cuenta las fechas 15 y 16 que acaban de finalizar.
Junio 11, 2025 06:50 p. m.
 · 
Redacción D10
ancelotti
Eliminatorias
Ancelotti para hemorragia de Brasil, pero aún tiene trabajo por delante
Los dos primeros partidos del técnico Carlo Ancelotti al frente de la selección brasileña han servido para recuperar la solidez defensiva, pero el trabajo no está completo.
Junio 11, 2025 01:36 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PER-ECU
Eliminatorias
La prensa de Perú da por eliminada a su selección
La prensa de Perú lamentó que su selección empatase este miércoles sin abrir el marcador con Ecuador en Lima y la dio por eliminada del Mundial de 2026, pese a las mínimas opciones matemáticas que mantiene para alcanzar la plaza de repesca en las últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas.
Junio 11, 2025 12:45 p. m.
 · 
Redacción D10
