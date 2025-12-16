16 dic. 2025
Fútbol Internacional

La justicia condena al PSG a pagar los salarios que debe a Mbappé

El Tribunal de lo Laboral de París condenó este martes al París Saint-Germain a pagar los atrasos salariales a Kylian Mbappé, aunque no el resto de las peticiones que había hecho el futbolista, que reclamaba más de 260 millones de euros.

Diciembre 16, 2025 10:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Nasser Al-Khelaïfi - PSG

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG.

Además del salario y las primas reclamadas por el delantero, valoradas en unos 55 millones, el tribunal agregó las vacaciones, lo que eleva la cifra final a 61 millones, según el cálculo efectuado por los letrados del jugador.

El tribunal impuso también la ejecución provisional de la sentencia, por lo que el PSG tendrá que pagar incluso en el previsible caso de que la recurra.

Además, el club vio como los jueces desestimaban todas sus peticiones, que ascendían a 450 millones de euros al considerar “desleal” el comportamiento de Mbappé, a quien reprochan que conocía su intención de abandonar el equipo tras la temporada 2023/2024 pero no lo comunicó.

Los abogados de Mbappé se mostraron muy satisfechos con la sentencia, aunque les otorgara menos del dinero que reclamaban.

“Llevamos 18 meses reclamando el pago de los salarios que le debían y es lo que hemos obtenido”, dijo a la salida del tribunal la abogada del futbolista, Delphine Verheyden.

Frédérique Cassereau, también letrada del jugador, aseguró que sería “elegante” por parte del club no recurrir la sentencia, que consideró “histórica” porque afianza los derechos de los jugadores frente a los clubes.

El litigio entre Mbappé y el PSG comenzó tras la salida del delantero al Real Madrid en el verano de 2024, al que llegó libre, sin tener que pagar indemnización de traspaso al club francés.

La entidad presidida por Nasser Al Khelaifi no le pagó los últimos tres meses de salario, que consideró que formaban parte del acuerdo verbal alcanzado por el futbolista a principios de aquella campaña, cuando comunicó que no haría efectivo el tercer año de contrato que había rubricado en 2026 y que era opcional.

Entonces el club le apartó del primer equipo y solo le reintegró en el mismo cuando llegaron a ese acuerdo verbal.

Pero el futbolista niega su legitimidad al considerar que nunca fue inscrito en la Liga y que no se habló de cifras concretas.

Fútbol Internacional PSG Kylian Mbappé
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Sergio Reguilón
Fútbol Internacional
El Inter Miami ficha a Sergio Reguilón
El Inter Miami anunció este lunes el fichaje del lateral español Sergio Reguilón, que se encontraba sin equipo tras abandonar el pasado enero la disciplina del Tottenham Hotspur, y que suplirá la baja de su compatriota Jordi Alba, recientemente retirado.
Diciembre 15, 2025 02:25 p. m.
 · 
Redacción D10
josé florentin_51274055.jpg
Fútbol Internacional
Piden detención de José Florentín
El jugador paraguayo José Florentín está nuevamente en el ojo de la polémica y ahora piden su detención.
Diciembre 15, 2025 10:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Jean-Marc Bosman
Fútbol Internacional
La sentencia Bosman cumple 30 años
La sentencia que lleva el nombre del exfutbolista belga Jean-Marc Bosman, la más revolucionaria jamás dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en materia deportiva, cumple este lunes su 30 aniversario con la huella aún viva de las costuras que rompió en las estructuras del deporte europeo.
Diciembre 15, 2025 10:42 a. m.
 · 
Redacción D10
G8LJ-XDWcAIxY2D.jpeg
Fútbol Internacional
Corinthians y Vasco da Gama, a la final de la Copa de Brasil por un cupo a la Libertadores
Corinthians y Vasco da Gama disputarán la final de la Copa de Brasil, que definirá el último cupo brasileño a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.
Diciembre 15, 2025 09:46 a. m.
 · 
Redacción D10
G8LyZ5gW4AAkhEs.jpeg
Fútbol Internacional
El Toluca de Morales logra el bicampeonato
Toluca derrotó este domingo por 9-8 en la tanda de penales al Tigres UANL, con una falla decisiva del campeón mundial argentino Ángel Correa, para retener el título en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.
Diciembre 15, 2025 09:00 a. m.
 · 
Redacción D10
jcl.png
Fútbol Internacional
Conocerán a sus rivales
Los representantes paraguayos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año conocerán este jueves 18 de diciembre, a las 12:00, a sus respectivos rivales en las fases iniciales, en el sorteo de emparejamientos a realizarse en la ciudad de Luque.
Diciembre 15, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más