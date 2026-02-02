Alan Núñez marca en Portugal

El guaraní lleva un gol y dos asistencias en 9 encuentros disputados esta temporada con su equipo.

En otro partido, el Benfica de José Mourinho, no encontró el gol y no logró imponerse al Tondela, penúltimo, con lo que se aleja de lo más alto de la clasificación.

A pesar de las oportunidades que tuvieron en el estadio del Tondela y de su superioridad en el campo, los encarnados no lograron acertar e imponerse en el marcador. De hecho, el Benfica acumuló un total de 13 córners que no supieron encajar.

El líder en Portugal es el Porto con 55 unidades, seguido del Sporting de Lisboa con 51 puntos.