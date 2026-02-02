02 feb. 2026
Alan Núñez marca en Portugal

El lateral derecho paraguayo Alan Núñez, ex Cerro Porteño, marcó un gol para su equipo, Nacional de Madeira, que cayó por 2-1 ante el Sporting de Lisboa por la fecha 20 de la Liga de Portugal.

Febrero 02, 2026 
Redacción D10
Importante. Alan Núñez viene destacándose en Portugal. Foto: GENTILEZA

El guaraní lleva un gol y dos asistencias en 9 encuentros disputados esta temporada con su equipo.

En otro partido, el Benfica de José Mourinho, no encontró el gol y no logró imponerse al Tondela, penúltimo, con lo que se aleja de lo más alto de la clasificación.

A pesar de las oportunidades que tuvieron en el estadio del Tondela y de su superioridad en el campo, los encarnados no lograron acertar e imponerse en el marcador. De hecho, el Benfica acumuló un total de 13 córners que no supieron encajar.

El líder en Portugal es el Porto con 55 unidades, seguido del Sporting de Lisboa con 51 puntos.

