La gran visita que recibió la Sub 20 de Paraguay

La Sub 20 de Paraguay se prepara para el estreno en la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Chile. A un día para el debut, el plantel albirrojo tuvo esta tarde una gran visita: la de Gustavo Alfaro.

El seleccionador de la absoluta llegó al país trasandino para apoyar y alentar a los chicos que el sábado, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa, se medirán con Panamá. A Alfaro lo acompañó Justo Villar, que se desempeña como director deportivo.

En el cuerpo técnico de la Sub 20, liderado por Antolín Alcaraz, también está Claudio Cristofanelli quien es el entrenador asistente de la mayor, pero que se acopló a este equipo para aportar lo suyo.

En la sede donde concentra la Albirrojita se encuentra Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Paraguay integra el Grupo B con Corea del Sur, Ucrania y Panamá.