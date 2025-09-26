26 sept. 2025
Mundial Sub 20

La gran visita que recibió la Sub 20 de Paraguay

Un día antes del estreno de la Copa del Mundo Sub 20, el seleccionador de la absoluta de Paraguay, Gustavo Alfaro, visitó al plantel albirrojo.

Septiembre 26, 2025 06:00 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Alfaro Robert Harrison

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay y Robert Harrison, presidente de la APF.

Foto: Gentileza - Albirroja

La Sub 20 de Paraguay se prepara para el estreno en la Copa del Mundo de la categoría que se disputará en Chile. A un día para el debut, el plantel albirrojo tuvo esta tarde una gran visita: la de Gustavo Alfaro.

El seleccionador de la absoluta llegó al país trasandino para apoyar y alentar a los chicos que el sábado, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa, se medirán con Panamá. A Alfaro lo acompañó Justo Villar, que se desempeña como director deportivo.

En el cuerpo técnico de la Sub 20, liderado por Antolín Alcaraz, también está Claudio Cristofanelli quien es el entrenador asistente de la mayor, pero que se acopló a este equipo para aportar lo suyo.

En la sede donde concentra la Albirrojita se encuentra Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Paraguay integra el Grupo B con Corea del Sur, Ucrania y Panamá.

Redacción D10