29 sept. 2025
Fútbol Internacional

La FIFA sanciona a la Federación Sudafricana de Fútbol

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha sancionado a la Federación Sudafricana de Fútbol, por alineación indebida de Teboho Mokoena en el encuentro ante Lesoto, disputado el pasado 21 de marzo y que ha pasado a ser una derrota por 0-3, según anunció este lunes el organismo internacional.

Septiembre 29, 2025 02:21 p. m. • 
Por Redacción D10
Teboho Mokoena

Teboho Mokoena, durante el juego contra Lesoto.

Foto: Gentileza - Teboho Mokoena

Dicha alineación provocó el incumplimiento del artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA y del artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar del Mundial de 2026. La sanción, además de la derrota, incluye una multa de 10.000 CHF (francos suizos) y una advertencia para Mokoena.

El encuentro, que terminó 2-0 a favor de Sudáfrica, supone un revés para el conjunto que lideraba el grupo C con 17 puntos (ahora 14) y cuyo primer lugar comparte ahora con Benin en busca del billete directo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sudáfrica FIFA
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G1zEYKqXgAEOHQk.jpg
Fútbol Internacional
Cien goles de Harry Kane y otra victoria incontestable del Bayern
El británico Harry Kane alcanzó este viernes los 100 goles con la camiseta del Bayern Múnich en el triunfo ante el Werder Bremen en la Bundesliga de Alemania.
Septiembre 26, 2025 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
G1zM00QWYAAOUzP.jpg
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo opaca a Benzema
Cristiano Ronaldo le ganó la partida a Karim Benzema en el duelo que este viernes disputaron ambos jugadores con sus respectivos clubes, el Al Nassr Riad y el Al-Ittihad.
Septiembre 26, 2025 05:49 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025
Fútbol Internacional
Dembélé superó en 321 votos a Lamine Yamal en el Balón de Oro
El francés Ousmane Dembélé superó en 321 votos al español Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro, cuyo ganador se conoció el lunes.
Septiembre 26, 2025 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Fútbol Internacional
Manchester United: Diego León viajó para el juego con el Brentford
VIDEO. El paraguayo Diego León viajó con el resto del plantel del Manchester United que el sábado chocará ante Brentford por la Premier League. Con esto, como mínimo, el zurdo estará en el banquillo con la esperanza de poder debutar.
Septiembre 26, 2025 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Luis Zubeldía
Fútbol Internacional
Luis Zubeldía, nuevo entrenador del Fluminense
El Fluminense anunció este jueves al argentino Luis Zubeldía como el nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución del brasileño Renato Gaúcho, quien renunció tras caer eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Septiembre 25, 2025 04:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Camp Nou
Fútbol Internacional
El alcalde de Barcelona espera tener buenas noticias en breve de la licencia del Camp Nou
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que se espera “tener buenas noticias en breve” sobre la licencia de primera ocupación del Spotify Camp Nou, que permita al FC Barcelona regresar a su estadio.
Septiembre 25, 2025 09:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más