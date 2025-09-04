04 sept. 2025
Eliminatorias

La despedida de Leo

Argentina, en el último partido oficial de Messi en su tierra natal, recibe a las 20:30 a Venezuela.

Septiembre 04, 2025 07:41 a. m. • 
Por Redacción D10
Argentina - Ecuador

Final. Lionel Messi jugará en Buenos Aires su último partido oficial con la remera de Argentina.

Foto: EFE

Con el condimento histórico de Lionel Messi jugando su último partido oficial en su tierra natal con la camiseta albiceleste, la Selección Argentina recibirá desde las 20:30 a su similar de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias, la penúltima antes de que se cierre la competencia y se conozca a los clasificados al Mundial 2026.

Argentina, ya clasificada, buscará arropar a Messi con su afición para ofrendarle una despedida digna de su estatura histórica, un hombre récord que, como capitán, le dio el tercer título mundial a su país en Qatar 2022.

Mientras tanto, Venezuela se encuentra obligada a sumar tres puntos para seguir manteniendo posibilidades de clasificar al torneo mundial, para lo cual se propone “arruinar” la despedida del capitán argentino, según declaró el mismo entrenador de la Vinotinto, el argentino Fernando Batista.

“Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar”, destacó, por su parte, DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, en rueda de prensa previa al choque. “La idea es poner lo mejor y darle la oportunidad a algún chico para que pueda jugar”, dijo sobre el equipo.

CIFRA. 112 goles y 59 asistencias en 193 partidos oficiales con la celeste y blanca son los números de Lionel Messi.

Eliminatorias Lionel Messi Venezuela Argentina
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Gustavo Alfaro
Eliminatorias
EN VIVO: Habla Gustavo Alfaro
El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro habla en conferencia de prensa de cara al juego contra Ecuador, por la 17ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.
Septiembre 03, 2025 12:38 p. m.
 · 
Redacción D10
neymar
Eliminatorias
Ancelotti justifica ausencia de Neymar
Ancelotti confiesa que dejó fuera de la ‘Canarinha’ a Neymar por decisión técnica.
Septiembre 03, 2025 11:23 a. m.
 · 
Redacción D10
01a02118d012cdc1a4e1ca6b25cf79df64386985.jpg
Eliminatorias
Ronald Araujo se entrena con Uruguay
Ronald Araujo arribó a Uruguay y se puso a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa, que ya cuenta con los 27 convocados para jugar la última doble fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.
Septiembre 03, 2025 07:41 a. m.
 · 
Redacción D10
Eliminatorias sudamericanas Mundial 2026: Ecuador - Paraguay
Eliminatorias
Paraguay será una “dificultad superior”
Septiembre 03, 2025 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego Gómez
Eliminatorias
Se completó el grupo: Diego Gómez y Juan Cáceres están en Ypané
La Selección Paraguaya de Fútbol tiene dotación completa tras la llegada de Diego Gómez y Juan Cáceres, este martes. A dos días para el juego contra Ecuador, el seleccionador Gustavo Alfaro ya cuenta con todos sus convocados.
Septiembre 02, 2025 03:46 p. m.
 · 
Redacción D10
Gómez vs. Vinícius Jr.
Eliminatorias
Diego Gómez: de mirar por tevé a ser protagonista
A su llegada al país, Diego Gómez recordó que cuando se consiguió la última clasificación a una Copa del Mundo, él estaba “en casa, mirando por la tele”. El jueves, el volante de Paraguay podría ser uno de los protagonistas de la obtención del boleto mundialista.
Septiembre 02, 2025 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más