La despedida de Leo

Con el condimento histórico de Lionel Messi jugando su último partido oficial en su tierra natal con la camiseta albiceleste, la Selección Argentina recibirá desde las 20:30 a su similar de Venezuela, por la fecha 17 de las Eliminatorias, la penúltima antes de que se cierre la competencia y se conozca a los clasificados al Mundial 2026.

Argentina, ya clasificada, buscará arropar a Messi con su afición para ofrendarle una despedida digna de su estatura histórica, un hombre récord que, como capitán, le dio el tercer título mundial a su país en Qatar 2022.

Mientras tanto, Venezuela se encuentra obligada a sumar tres puntos para seguir manteniendo posibilidades de clasificar al torneo mundial, para lo cual se propone “arruinar” la despedida del capitán argentino, según declaró el mismo entrenador de la Vinotinto, el argentino Fernando Batista.

“Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar”, destacó, por su parte, DT de la Albiceleste, Lionel Scaloni, en rueda de prensa previa al choque. “La idea es poner lo mejor y darle la oportunidad a algún chico para que pueda jugar”, dijo sobre el equipo.

CIFRA. 112 goles y 59 asistencias en 193 partidos oficiales con la celeste y blanca son los números de Lionel Messi.