25 mar. 2026
Torneo Apertura

La decimotercera jornada tiene a sus jueces definidos

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que tendrán a su cargo los partidos de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera.

Marzo 25, 2026 04:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Zulma Quiñónez

Árbitros definidos para la fecha 13.

Archivo

Este miércoles, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la nómina de los jueces que dirigirán los cotejos a disputarse en la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera.

Esta jornada, la segunda de la segunda rueda, se desarrollará desde mañana al domingo 29 de marzo. El líder del campeonato es Olimpia con 30 puntos.

La designación quedó de la siguiente manera:

Jueves 26 de marzo

Recoleta FC vs. Rubio Ñu

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 20:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Luis Onieva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Héctor Balbuena.

Viernes 27 de marzo

Nacional vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Juan Gabriel Benítez.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Sportivo Ameliano vs. Libertad

Estadio: Ameliano Villeta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Julio Aranda y Esteban Testta.

Cuarto árbitro: Giancarlos Juliadoza.

VAR: José Armoa.

AVAR: Milciades Saldívar.

Sábado 28 de marzo

Olimpia vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

Árbitro: Carlos Paul Benítez.

Asistentes: Milciades Saldvar y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Cerro Porteño vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Horario: 20:30.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Derlis López.

AVAR: Eduardo Britos.

Domingo 29 de marzo

Guaraní vs. Sportivo Trinidense

Estadio: Erico Galeano.

Horario: 19:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

Torneo Apertura Árbitros
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