El Ajax se aferra a un milagro

El Ajax sufrió ante el Qarabag, ganó 2-4 tras remontar un 2-1 en contra en el último cuarto de hora y sumó sus tres primeros puntos en la fase de grupos de la Liga de Campeones para aferrarse al milagro que le permita clasificarse para los dieciseisavos de final.

El conjunto neerlandés fue un cadáver durante casi todo el partido. Apuntaba a seguir con un rosco en el casillero tras seis intentos y salió con vida en parte por la aparición de Oscar Gloukh, que firmó un doblete en los minutos finales para dar la vuelta a un marcador que parecía destinado a la derrota.

Fue un alivio para un equipo que no tenía margen de error después de cinco derrotas y que se presentó en el Tofiq Bahramov Republican Stadium de Baku como colista. Tenía que ganar sí o sí para tener alguna opción de alcanzar los dieciseisavos de final en las dos últimas jornadas.

Desde la salida de John Eitinga, el conjunto neerlandés, con Fred Grim en el banquillo, no termina de levantar cabeza. Es cierto que ha visto brotes verdes con dos victorias seguidas en la Eredivisie, pero de momento el resultado no era del todo bueno para un entrenador que, de momento, es interino y antes del pitido inicial sólo había ganado dos de los cinco encuentros que había dirigido.

El Qarabag llegó a la cita con otras sensaciones. Primero en Liga e ilusionado en la máxima competición continental con resultados realmente meritorios como un empate frente al Chelsea (2-2) y victorias contra el Copenhague (2-0) y el Benfica (2-3). Con siete puntos, antes del pitido inicial estaba entre los 24 elegidos para alcanzar la siguiente fase y quería seguir por ese camino.

Saltó al terreno de juego con una propuesta más alegre que el Ajax. El Qarabag juega vistoso, con rapidez y fluidez, sin renunciar al ataque sea el rival que sea. Es un equipo valiente y atrevido y ya a los dos minutos avisó con un remate de Pedro Bicalho que se marchó lamiendo el palo de la portería defendida por Vítezslav Jaros.

El Ajax respondió con un par de ocasiones consecutivas de Raúl Moro que acabaron en nada y un error grosero de Jaros provocó el primer tanto del duelo. El guardameta checo salió a fatal para contrarrestar un pase largo Elvin Jafarguliyev. Camilo Durán se adelantó a Aaron Bouwman y con Jaros adelantado en tierra de nadie, mandó la pelota a la red con una fácil vaselina.

El palo al Ajax fue tremendo. Se olía una nueva decepción y más cuando Zoubi acarició el segundo con una llegada desde atrás clarísima que acabó con la pelota por encima de la portería del cuadro neerlandés. Kasper Dolberg generó algo de esperanza con un golazo al filo del descanso (buen zapatazo desde la media luna), pero el Qarabag encontró otro premio al primer minuto tras la reanudación.

Esta vez fue Kevin Medina quien se encargó de romper líneas con un pase profundo hacia Jafarguliyev, que llegó hasta el fondo del campo, echó la pelota atrás y Matheus Silva, con precisión, volvió a adelantar al Qarabag. En ese momento, el Ajax tenía 43 minutos para arreglar un gran descosido.

Y sufrió hasta los últimos el tramo final, cuando los cambios de Grim surtieron efecto. Las entradas de Angelo Konadu, Youri Regeer, Davy Klaassen y Mika Godts dieron otro aire al Ajax, que en apenas un suspiro dio la vuelta al marcador. Primero, con un zurdazo de Oscar Gloukh y cinco minutos después con otro zapatazo de Anton Gaaei.

Era el minuto 84 y aún no estaba todo escrito. El Qarabag, que había acariciado acercarse a los dieciseisavos, aún tenía tiempo. Se echó arriba desesperado y cuando el tiempo agonizaba, Gloukh cerró el marcador y una victoria que permite creer al Ajax en un milagro: ganar al Villarreal y al Olympiacos, alcanzar los nueve puntos y esperar.

-- Ficha técnica:

2.- Qarabag: Kochalski; Matheus Silva (Dani Bolt, min. 86), Mustafazade, Kevin Medina, Elvin Jafarguliyev (Bayramov, min. 86); Pedro Bicalho (Montiel, min. 87), Jankovic; Leandro Andrade (Akhundzade, min. 59) Zoubir, Addai; y Camilo Durán (Kashchuk, min. 70).

4.- Ajax: Jaros; Gaaei, Bouwman, Baas, Lucas Rosa; Mokio (Fitz-Jim, min. 84), Itakura (Regeer, min. 65), Steur (Klaassen, min. 76); Gloukh, Dolberg (Konadu, min. 65) y Raúl Moro (Godts, min. 76).

Goles: 1-0, min. 10: Camilo Durán; 1-1, min. 39: Dolberg; 2-1, min. 47: Matheus Silva; 2-1, min. 79: Gloukh; 2-3, min. 83: Gaaei; 2-4, min. 90: Gloukh.

Árbitro: Rade Obrenovic (Eslovenia). Mostró cartulina amarilla a Baas (min. 45+1).

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la fase de Liga de la Liga de Campeones disputado en el Tofiq Bahramov Republican Stadium de Baku (Azerbaiyán) ante cerca de 30.000 espectadores. EFE