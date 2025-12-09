09 dic. 2025
El Bayern Múnich remonta y se impone al Sporting

El Bayern Múnich se impuso ese martes por 3-1 al Sporting de Lisboa, con tantos de Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah, tras remontar un gol en propia puerta de Joshua Kimmich que complicó el partido al equipo alemán.

Diciembre 09, 2025 05:09 p. m. • 
Por Redacción D10
bayern

Jugadores del Bayern celebran un gol ante el Sporting de Lisboa.

Foto: EFE

El Bayern tuvo la pelota desde el comienzo, intentó combinar en todo el campo y buscó abrir espacios ante un Sporting muy replegado, que tardó mucho en asomarse a la mitad contraria y sufrió ante la presión adelantada de los locales.

En el primer tiempo, salvo un gol anulado a Lennart Karl en el minuto 5 por un fuera de juego de Serge Gnabry en la jugada previa, la mejor ocasión para el Bayern la tuvo Kane con un remate a un poste en el minuto 37.

Gnabry, en el 23, y Karl, en el 44, también pudieron marcar, pero el meta Rui Silva reaccionó con buenas paradas.

El control del Bayern fue casi total, pero se fue al descanso con 0-0 en el marcador y Manuel Neuer tuvo que emplearse a fondo para evitar un gol en propia puerta de Jonathan Tah en uno de los pocos contragolpes que logró tejer el Sporting.

El Bayern no logró capitalizar el dominio que tuvo en la primera parte y la factura le llegó en el segundo tiempo, en el minuto 54, cuando Joshua Kimmich marcó en propia puerta al tratar de interceptar un centro de Joao Simoes en un contragolpe.

Aunque el gol le llegó de la nada, el Sporting pareció mostrar una mejoría en la segunda mitad, en la que superó mejor la presión del Bayern y logró mantener más tiempo la pelota en su poder.

El Bayern pasó unos minutos difíciles y estuvo a punto de caer en la desesperación, pero no tardó en dar la vuelta al partido.

En el minuto 65 llegó el empate, marcado por Gnabry al rematar de volea en el segundo poste un saque de esquina lanzado por Michael Olise desde la derecha. Luego, en el 69, Karl marcó el 2-1 dentro del área tras asociarse con Olise.

Tah, en el 77, hizo el tercero del Bayern al rematar con la pierna derecha a pase de cabeza de Gnabry tras un centro de Kimmich al segundo poste.

Al final, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, aprovechó que el partido estaba sentenciado para darle a Alphonso Davies sus primeros minutos tras una larga baja por lesión.

- Ficha técnica:

3 - Bayern: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stasinic (Ito, 89); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 87); Olise, Karl (Guerreiro, 76), Gnabry (Davies, 87); Kane (Jackson, 92).

1 - Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Eduardo Quaresma (Vaggianidis, 80), Matheus Reis; Hjulmand, Joao Simoes (Morita, 92); Geny Catamo (Ionnadis, 81), Alisson Santos, Maxi Araujo (Blopa, 92); Luis Suárez.

Goles: 0-1, min.54: Kimmich, en propia puerta. 1-1, min.65: Gnabry. 2-1, min.69: Karl. 3-1, min.77: Tah.

Árbitro: Nick Walsh (Escocia). Amonestó a Kimmich, Hjulmand y Laimer.

Incidencias: partido de la sexta jornada de la Liga de Campeones disputado en la Allianz Arena de Múnich. EFE

