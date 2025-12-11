11 dic. 2025
Fútbol Internacional

Uruguay rinde homenaje a ‘el Maestro’ Tabárez

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) y la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (AUDEF) rindió homenaje este miércoles al histórico exseleccionador Óscar Washington Tabárez y su cuerpo técnico tras más de 15 años dirigiendo a la Celeste.

Diciembre 11, 2025 07:02 a. m. • 
Por Redacción D10
G72nglpXQAEr615.jpeg

Emotivo acto para una leyenda del deporte.

Foto: @montevideoIM

En el evento estuvieron presentes diferentes jugadores del combinado nacional como Diego Forlán, Diego Godín o Sebastián Abreu, entre otros, junto a diferentes figuras de la cultura y política del país sudamericano.

Tabárez señaló en su discurso que el desafío siempre fue armonizar las ambiciones individuales con el bien común, y explicó que esa búsqueda se ordenó a través de la transmisión de valores y de una educación que conectara con la cultura futbolística uruguaya, a la que definió como “una de las mejores del mundo”.

El exseleccionador reconoció que guarda “alegrías pasadas” como parte esencial de su recorrido, pero que las alegrías actuales provienen de los reencuentros y del afecto espontáneo de la gente en la calle, donde la palabra que más escucha es “gracias”.

Conmovido, afirmó que este día se suma a las fechas más importantes de su trayectoria y cerró reiterando su agradecimiento a todos los que, de una u otra forma, han aportado a un proyecto que —recordó— ha sido fundamental para el país, no por el fútbol en sí, sino por las puertas que este deporte abre hacia “las cosas más importantes de la vida”.

También estuvieron presentes en la celebración Celso Otero, ‘el Profe’ José Herrera y Mario Rebollo, integrantes del cuerpo técnico de Tabárez.

En el homenaje se proyectaron diferentes vídeos que recordaron el paso de Tabárez y la selección uruguaya por competiciones internacionales, siendo la más sonada la del Mundial de Sudáfrica 2010, donde alcanzaron las semifinales y acabaron en el cuarto puesto, y la Copa América de 2011, cuando Uruguay salió campeón.

El exfutbolista Sebastián Abreu afirmó a la Agencia EFE que siempre es especial reunirse con Tabárez por todo lo que significó. “Todos tienen un pequeño recuerdo del ‘Maestro’ a través de lo que generó en ese grupo humano fantástico”, dijo.

Tabárez asumió por primera vez el banquillo de la selección uruguaya en 1988 y se marchó luego de finalizado el Mundial de Italia 1990. Retornó al cargo el 8 de marzo de 2006 y desde ese momento encabezó un proceso que duró 15 años y ocho meses.

Durante su ciclo al frente de la Celeste, ‘el Maestro’ se convirtió en el técnico que dirigió en más oportunidades a una misma selección y en el que condujo a un mismo equipo en más partidos de la Copa del Mundo.

Uruguay Fútbol Internacional Óscar Tabárez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GmmMPMJXgAAA8mj.jfif
Fútbol Internacional
Inglaterra se medirá a Uruguay y Japón en marzo antes del Mundial
La selección de Inglaterra se medirá a Uruguay y a Japón en marzo, en unos amistosos antes del Mundial de 2026, que tendrán lugar en el estadio de Wembley, sede del combinado nacional.
Diciembre 10, 2025 09:24 a. m.
 · 
Redacción D10
marquez.jpg
Fútbol Internacional
México confirma que Rafael Márquez será el seleccionador para el Mundial del 2030
Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó este martes que el exjugador del Barcelona Rafael Márquez será el seleccionador de México en el proceso rumbo a la Copa Mundial del 2030.
Diciembre 10, 2025 07:14 a. m.
 · 
Redacción D10
bayern
Fútbol Internacional
El Bayern Múnich remonta y se impone al Sporting
El Bayern Múnich se impuso ese martes por 3-1 al Sporting de Lisboa, con tantos de Serge Gnabry, Lennart Karl y Jonathan Tah, tras remontar un gol en propia puerta de Joshua Kimmich que complicó el partido al equipo alemán.
Diciembre 09, 2025 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
ronald araujo.jpg
Fútbol Internacional
Ronald Araujo viaja a Tierra Santa para recuperarse emocionalmente
El uruguayo Ronald Araujo, central del Barcelona, de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas, viajó este martes a Tierra Santa para recuperarse mentalmente, según publicó el rotativo barcelonés ‘Sport’.
Diciembre 09, 2025 02:18 p. m.
 · 
Redacción D10
sdfmsdmfsdm.jpg
Fútbol Internacional
Allanan oficinas de la AFA y de 17 clubes por presunto lavado de dinero
La Justicia argentina ordenó este martes el registro a las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de 17 clubes, entre ellos siete de la máxima categoría.
Diciembre 09, 2025 02:06 p. m.
 · 
Redacción D10
santiaog arzamendia.jpg
Fútbol Internacional
Estudiantes gana el clásico Platense y luchará por el título con Racing
Estudiantes de La Plata, con Santiago Arzamendia, de excelente partido, se clasificó este para la final del Torneo Clausura, en la que espera Racing, tras derrotar este lunes por 0-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Diciembre 08, 2025 08:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más