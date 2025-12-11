Uruguay rinde homenaje a ‘el Maestro’ Tabárez

En el evento estuvieron presentes diferentes jugadores del combinado nacional como Diego Forlán, Diego Godín o Sebastián Abreu, entre otros, junto a diferentes figuras de la cultura y política del país sudamericano.

Tabárez señaló en su discurso que el desafío siempre fue armonizar las ambiciones individuales con el bien común, y explicó que esa búsqueda se ordenó a través de la transmisión de valores y de una educación que conectara con la cultura futbolística uruguaya, a la que definió como “una de las mejores del mundo”.

El exseleccionador reconoció que guarda “alegrías pasadas” como parte esencial de su recorrido, pero que las alegrías actuales provienen de los reencuentros y del afecto espontáneo de la gente en la calle, donde la palabra que más escucha es “gracias”.

Conmovido, afirmó que este día se suma a las fechas más importantes de su trayectoria y cerró reiterando su agradecimiento a todos los que, de una u otra forma, han aportado a un proyecto que —recordó— ha sido fundamental para el país, no por el fútbol en sí, sino por las puertas que este deporte abre hacia “las cosas más importantes de la vida”.

También estuvieron presentes en la celebración Celso Otero, ‘el Profe’ José Herrera y Mario Rebollo, integrantes del cuerpo técnico de Tabárez.

En el homenaje se proyectaron diferentes vídeos que recordaron el paso de Tabárez y la selección uruguaya por competiciones internacionales, siendo la más sonada la del Mundial de Sudáfrica 2010, donde alcanzaron las semifinales y acabaron en el cuarto puesto, y la Copa América de 2011, cuando Uruguay salió campeón.

El exfutbolista Sebastián Abreu afirmó a la Agencia EFE que siempre es especial reunirse con Tabárez por todo lo que significó. “Todos tienen un pequeño recuerdo del ‘Maestro’ a través de lo que generó en ese grupo humano fantástico”, dijo.

Tabárez asumió por primera vez el banquillo de la selección uruguaya en 1988 y se marchó luego de finalizado el Mundial de Italia 1990. Retornó al cargo el 8 de marzo de 2006 y desde ese momento encabezó un proceso que duró 15 años y ocho meses.

Durante su ciclo al frente de la Celeste, ‘el Maestro’ se convirtió en el técnico que dirigió en más oportunidades a una misma selección y en el que condujo a un mismo equipo en más partidos de la Copa del Mundo.