Ronald Araujo viaja a Tierra Santa para recuperarse emocionalmente

El uruguayo Ronald Araujo, central del Barcelona, de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas, viajó este martes a Tierra Santa para recuperarse mentalmente, según publicó el rotativo barcelonés ‘Sport’.

Ronald Araujo, defensor central uruguayo del Barcelona.

Araujo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén.

El central está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick. El detonante fue su expulsión contra el Chelsea, en un partido de la Liga de Campeones.

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza ‘Deco’. EFE

Más contenido de esta sección
liberaria.jpg
Fútbol Internacional
Equipo de Pepe Cardozo se mete en las semifinales en Costa Rica
El Liberia del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo dio la sorpresa este domingo y se metió en las semifinales del Torneo Apertura de Costa Rica.
Diciembre 08, 2025 02:53 p. m.
 · 
Redacción D10
hidratación fifa.jpg
Fútbol Internacional
FIFA anuncia pausas de hidratación de 3 minutos en cada periodo de todos los partidos
La FIFA anunció que en el próximo Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos los jugadores disfrutarán de pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada periodo de todos los encuentros.
Diciembre 08, 2025 02:35 p. m.
 · 
Redacción D10
santiago arzamendia_64497678.jpg
Fútbol Internacional
Arzamendia y Aguiar se cruzan en Argentina
Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en una Semifinal histórica del Torneo Clausura 2025, paralizando la ciudad y el fútbol argentino.
Diciembre 08, 2025 09:01 a. m.
 · 
Redacción D10
G7mn7SgWIAAEtJV.jpeg
Fútbol Internacional
El Santos de Neymar se libra del descenso
El Santos, liderado por Neymar, evitó este domingo el descenso a segunda división tras imponerse por un contundente 3-0 al Cruzeiro en la última jornada del Campeonato Brasileño.
Diciembre 08, 2025 08:51 a. m.
 · 
Redacción D10
G7nj356WYAAIB71.jpeg
Fútbol Internacional
Racing da el golpe a Boca y se clasifica a la final
Racing Club dio el golpe este domingo en La Bombonera y se clasificó a la final del torneo Clausura del fútbol argentino al vencer por 0-1 al favorito Boca Juniors.
Diciembre 08, 2025 08:32 a. m.
 · 
Redacción D10
K.jpeg
Fútbol Internacional
Pepe Cardozo hace historia en Costa Rica
El Liberia del entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo dio la sorpresa este domingo y se metió en las semifinales del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica, fase en la que se enfrentará al Alajuelense, mientras que la otra llave la jugarán el Saprissa y el Cartaginés.
Diciembre 08, 2025 08:23 a. m.
 · 
Redacción D10
