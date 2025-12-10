10 dic. 2025
Fútbol Internacional

El Flamengo vence a Cruz Azul con par de goles de De Arrascaeta

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta convirtió dos goles para darle hoy al Flamengo brasileño, monarca de la Copa Libertadores, un triunfo por 1-2 sobre el Cruz Azul en la Copa Intercontinental.

Diciembre 10, 2025 04:23 p. m. • 
Por Redacción D10
FIFA Intercontinental Cup 2025 - Cruz Azul vs CR Flamengo

Giorgian De Arrascaeta celebra un gol del Flamengo.

Foto: NOUSHAD THEKKAYIL/EFE

En Catar, De Arrascaeta anotó por los sudamericanos y Jorge Sánchez descontó por los mexicanos, en el derbi de las Américas.

El partido comenzó con lucha en la mitad de la cancha sin llegadas al área; los mexicanos trataron de hacer daño por las bandas ante un rival bien plantado.

En el minuto 14 el argentino Gonzalo Piovi cometió un error de principiante. En la salida le dio la pelota a De Arracaeta, quien tocó a puerta para el 0-1.

Los Azules demoraron unos minutos para recuperarse y en el 24 estuvieron cerca de volver a ser vulnerados, con una llegada al área de Bruno Henrique.

Cruz Azul se hizo de la pelota en busca del empate. En el 42 el uruguayo Gabriel Fernández envió el balón en la red, pero estaba fuera de lugar y fue del defensa Sánchez quien en el 44 aceptó una asistencia de Carlos Rodríguez y, de derecha fuera del área, convirtió el 1-1 con un golpe al ángulo.

La segunda parte comenzó con ambos cuadros en busca de la puerta contraria, pero sin remates a puerta hasta que en el 69 el ecuatoriano Gonzalo Plata estuvo cerca de recuperar la ventaja para el Flamengo, con un remate desde fuera del área.

Flamengo persistió y dos minutos después retomó la ventaja con un gol de zurda de Giorgian De Arrascaeta.

Los brasileños tuvieron dos llegadas peligrosas en los finales. Carecieron de puntería, aunque mantuvieron el orden atrás y conservaron la ventaja para eliminar a los campeones de la Concacaf, que cerraron volcados al ataque con tres delanteros.

El Flamengo del entrenador Filipe Luís enfrentará el próximo sábado al Pyramids FC egipcio. El ganador disputará el título con el Paris Saint Germain, campeón de la Liga de Campeones de Europa.

- Ficha técnica:

1. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Jorge Sánchez (Ángel Sepúlveda, m.87), Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira; Jeremy Márquez (Lorenzo Faravelli, m.81), Carlos Rodríguez (Mateusz Gogusz, m.87), Rodolfo Rotondi, José Paradela (Luka Romero, m.73), Ignacio Rivero (Omar Campos, m.81); Gabriel Fernández.

Entrenador: Nicolás Larcamón.

2. Flamengo: Agustin Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Leo Ortiz, Guillermo Varela; Jorginho (Nicolás de la Cruz, m.81), Erick Pulgar (Saúl, m.87), Samuel Lino (Gonzalo Plata, m.46), Giorgian De Arrascaeta (Luiz Araujo m.81); Jorge Carrascal (Everton, m.67), Bruno Henrique.

Entrenador: Filipe Luís.

Goles: 0-1, m.14. Giorgian De Arrascaeta; 1-1, m.44: Jorge Sánchez; 1-2, m.71: Giorgian De Arrascaeta.

Arbitro: Gleann Nyberg, de Suecia. Amonestó a Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Jorginho y Nicolás de la Cruz.

Incidencias. Derbi de las Américas de la Copa Intercontinental de fútbol, entre el Cruz Azul mexicano, campeón de la Concacaf, y el Flamengo brasileño, monarca de la Copa Libertadores, celebrado en el estadio Ahmad Bin Ali, Rayán, Catar. EFE

Copa Intercontinental Flamengo Cruz Azul
Redacción D10
