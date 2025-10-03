La chef paraguaya del campeón del mundo

En un video compartido por Agustín Creevy, exjugador de rugby de Los Pumas, se pudo conocer que una chef paraguaya está cuidando de la gastronomía del campeón del mundo Julián Álvarez.

Se trata de Natali Melot, una experta en nutrición deportiva que desde hace varios años está viviendo en España con su familia. La profesional paraguaya se encarga de proporcionarle la alimentación saludable necesaria a uno de los mejores delanteros de la actualidad.

La nota se hizo después de un triplete de Julián Álvarez para el Atlético Madrid ante el Rayo Vallecano y Agustín Creevy le consultó a la chef si hubo algún menú especial para el goleador. “Tres milanesas de premio”, le respondió entre risas.

Natali Melot, chef de Julian Alvarez.mp4

Esta no es la primera vez que Natali Melot trabaja para un campeón del mundo con Argentina y jugador del Atlético Madrid, anteriormente fue la chef de Ángel Correa que a mitad de año dejó el club español para llegar al Tigres de México.