La Albirroja Sub 20, con la bendición de Gustavo Alfaro

Tras 12 años, Paraguay volverá a disputar un Mundial Sub 20 y el equipo ya se encuentra en Chile. Elvio Paolorosso, coordinador general de las Formativas, expresó que el seleccionador de la mayor, Gustavo Alfaro, los sigue de cerca y en el cuerpo técnico de la Albirroja está un integrante del equipo de Alfaro.

Claudio Cristofanelli, entrenador asistente de la selección absoluta, viajó con la delegación paraguaya. “Gustavo Alfaro permitió que Cristofanelli esté con nosotros porque es una motivación más para los jugadores tener un ayudante de la absoluta con nosotros”, destacó Paolorosso.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, explicó la tarea que cumplirá Cristofanelli en el cuerpo técnico de la Sub 20 liderado por Antolín Alcaraz: “Va a observar y pasarle todo lo que ve al técnico. El que resuelve será Antolín, pero al campo de juego no entra, entran (Ernesto) Cristaldo y Antolín”.

Elvio Paolorosso recordó que “la relación ya nació cuando jugaba la Sub 20, sobre todo cuando jugamos la clasificación en Venezuela. Llegó Alfaro con Cristofanelli y él se quedó para observar los posibles jugadores que puedan integran la absoluta. Nació una buena relación”.

La Albirroja Sub 20 llegó durante la noche del martes a Chile y este día ya comenzó a activar pensando en el debut frente a Panamá, el sábado 27 de septiembre, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa.