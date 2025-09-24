24 sept. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja Sub 20, con la bendición de Gustavo Alfaro

La Selección Paraguaya Sub 20 ya está en Chile de cara a su participación en la Copa del Mundo de la categoría. El coordinador general de las Formativas, Elvio Paolorosso, comentó el técnico de la mayor, Gustavo Alfaro, tuvo un gran gesto con la Albirrojita.

Septiembre 24, 2025 12:04 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay Sub 20

La Selección Paraguaya Sub 20 durante su último entrenamiento en el Ypané.

Foto: Gentileza - Albirroja

Tras 12 años, Paraguay volverá a disputar un Mundial Sub 20 y el equipo ya se encuentra en Chile. Elvio Paolorosso, coordinador general de las Formativas, expresó que el seleccionador de la mayor, Gustavo Alfaro, los sigue de cerca y en el cuerpo técnico de la Albirroja está un integrante del equipo de Alfaro.

Claudio Cristofanelli, entrenador asistente de la selección absoluta, viajó con la delegación paraguaya. “Gustavo Alfaro permitió que Cristofanelli esté con nosotros porque es una motivación más para los jugadores tener un ayudante de la absoluta con nosotros”, destacó Paolorosso.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, explicó la tarea que cumplirá Cristofanelli en el cuerpo técnico de la Sub 20 liderado por Antolín Alcaraz: “Va a observar y pasarle todo lo que ve al técnico. El que resuelve será Antolín, pero al campo de juego no entra, entran (Ernesto) Cristaldo y Antolín”.

Elvio Paolorosso recordó que “la relación ya nació cuando jugaba la Sub 20, sobre todo cuando jugamos la clasificación en Venezuela. Llegó Alfaro con Cristofanelli y él se quedó para observar los posibles jugadores que puedan integran la absoluta. Nació una buena relación”.

La Albirroja Sub 20 llegó durante la noche del martes a Chile y este día ya comenzó a activar pensando en el debut frente a Panamá, el sábado 27 de septiembre, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa.

Selección Paraguaya Sub 20 Albirroja Sub 20 Gustavo Alfaro
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G01eWrtWgAAI5BX.jpeg
Selección Paraguaya
Los objetivos de Enso González
Enso González, llamado a ser una de las figuras de Paraguay en el Mundial Sub 20, dejó sus sensaciones y sus objetivos a corto plazo.
Septiembre 19, 2025 12:31 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-17 at 18.47.14.jpeg
Selección Paraguaya
Paraguay al Mundial Sub 20 con varias ausencias
La Albirroja Sub 20 dio a conocer la lista de los jugadores citados para la Copa Mundial que se disputará en Chile. El equipo de Alcaraz presenta varias ausencias.
Septiembre 19, 2025 10:36 a. m.
 · 
Redacción D10
maees.jfif
Selección Paraguaya
La Albirroja de Alfaro trepa en el ranking
Paraguay amaneció este jueves en un nuevo puesto en la clasificación mundial de la FIFA.
Septiembre 18, 2025 06:51 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-17 at 18.47.14.jpeg
Selección Paraguaya
La Albirroja Sub 20 empata ante Colombia en amistoso
La Selección Paraguaya Sub 20, que se prepara para el Mundial de la categoría a desarrollarse en Chile, disputó su segundo partido de preparación.
Septiembre 17, 2025 07:02 p. m.
albirroja paraguay_54766703168_0a1d47176d_o_62882941.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay confirma amistoso con México
La Selección Paraguaya de Fútbol hizo oficial su segundo amistoso para el mes de noviembre.
Septiembre 17, 2025 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Braian Ojeda Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Braian Ojeda y las sensaciones que le dejó Gustavo Alfaro
En el último combo de la Selección Paraguaya en las Eliminatorias Sudamericanas, la presencia de Braian Ojeda fue una de las novedades. El volante destacó al entrenador Gustavo Alfaro por su forma de ser.
Septiembre 15, 2025 02:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más