La Albirroja se despide con paridad ante Japón en el CARDE
La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 disputó esta tarde en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, su último amistoso previo a lo que será su participación en el mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile.
En esta oportunidad, los dirigidos por el ex mundialista Antolín Alcaraz, igualaron 2 – 2 ante la selección de Japón. Gadiel Paoli y David Fernández anotaron para la Albirroja. Mientras Rento Takaoka y Yuto Ozeki convirtieron para el conjunto visitante.
Alcaraz ya pudo contar en el compromiso de hoy con los 21 jugadores que fueron seleccionados para la cita mundialista.
El seleccionado nacional debuta en el Mundial el siguiente sábado 27 de setiembre, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa, frente a Panamá. Paraguay comparte el Grupo B con Corea del Sur y Ucrania.