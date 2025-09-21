21 sept. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja se despide con paridad ante Japón en el CARDE

La Selección Paraguaya de Fútbol Sub 20 disputó esta tarde en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané, su último amistoso previo a lo que será su participación en el mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile.

Septiembre 21, 2025 07:47 p. m. • 
Por Fabián González
Selección Paraguaya Sub 20.jpeg

David Fernández anotó uno de los goles para el seleccionado albirrojo, que igualó 2-2 en su despedida de preparación.

APF

En esta oportunidad, los dirigidos por el ex mundialista Antolín Alcaraz, igualaron 2 – 2 ante la selección de Japón. Gadiel Paoli y David Fernández anotaron para la Albirroja. Mientras Rento Takaoka y Yuto Ozeki convirtieron para el conjunto visitante.

Alcaraz ya pudo contar en el compromiso de hoy con los 21 jugadores que fueron seleccionados para la cita mundialista.

El seleccionado nacional debuta en el Mundial el siguiente sábado 27 de setiembre, a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa, frente a Panamá. Paraguay comparte el Grupo B con Corea del Sur y Ucrania.

Sub 20
Fabián González
