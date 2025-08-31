La Albirroja se alista para el estreno en el Mundial

La Selección Paraguaya se encuentra en Ceará, Brasil, para disputar el Mundial Categoría 13 años de fútbol de salón.

El equipo albirrojo que integra el Grupo A, hace su debut el lunes 1 de septiembre enfrentando a Francia (16:00). En la fecha 2, el martes 2, el duelo será contra Kenia (14:45) y cierra la fase de grupos el miércoles 3 contra México (14:30).

En el Grupo A están: Brasil, Colombia, Canadá y Australia. Avanzan a las semifinales los dos mejores de cada serie, a jugarse el viernes 5 y la final será el sábado 6.

Paraguay arriba a la cita como campeón defensor del título, que lo había conseguido en Bbarcelona, España en la temporada 2019.