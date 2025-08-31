31 ago. 2025
Otros Deportes

La Albirroja se alista para el estreno en el Mundial

La Selección paraguaya categoría 13 años de fútbol de salón, debuta este lunes 1 en el Mundial de Brasil.

Agosto 31, 2025 03:57 p. m. • 
Por Redacción D10
paraguay c13

Plantel de Paraguay, que disputará el Mundial C13 de salonismo.

Foto: Gentileza.

La Selección Paraguaya se encuentra en Ceará, Brasil, para disputar el Mundial Categoría 13 años de fútbol de salón.

El equipo albirrojo que integra el Grupo A, hace su debut el lunes 1 de septiembre enfrentando a Francia (16:00). En la fecha 2, el martes 2, el duelo será contra Kenia (14:45) y cierra la fase de grupos el miércoles 3 contra México (14:30).

En el Grupo A están: Brasil, Colombia, Canadá y Australia. Avanzan a las semifinales los dos mejores de cada serie, a jugarse el viernes 5 y la final será el sábado 6.

Paraguay arriba a la cita como campeón defensor del título, que lo había conseguido en Bbarcelona, España en la temporada 2019.

Fútbol de Salón Mundial de Fútbol de Salón
Redacción D10
Más contenido de esta sección
paraguay futbol de salon c13
Otros Deportes
La Albirroja de salonismo, rumbo al Mundial de la C13
El equipo guaraní disputará la cita ecuménica en Brasil, del 1 al 7 de septiembre.
Agosto 28, 2025 04:39 p. m.
 · 
Redacción D10
2025 US Open - Day 4
Otros Deportes
Djokovic pierde un set antes de clasificarse a tercera ronda
El serbio Novak Djokovic accedió este miércoles a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras remontar un inicio desacertado ante el estadounidense Zachary Svajda y hacerse con la victoria en cuatro sets.
Agosto 27, 2025 03:35 p. m.
 · 
Redacción D10
olimpia basquet_62704585.jpg
Otros Deportes
Arrancó el Clausura en el baloncesto
Con cuatro compromisos en simultáneo, se puso en marcha el Torneo Clausura 2025 de la Liga Nacional de básquet masculino de Primera División.
Agosto 27, 2025 07:54 a. m.
 · 
Redacción D10
agua marina espinola_La I Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader ya forma parte de la historia.Han sido días de_62690870.jpg
Otros Deportes
Espínola triunfa en España
La ciclista paraguaya Agua Marina Espínola conquistó la primera edición femenina de la vuelta Castilla-La Mancha que se disputó en España.
Agosto 26, 2025 07:49 a. m.
 · 
Redacción D10
GzDoid-XEAADSuP.jpeg
Otros Deportes
Cerro se queda con la ida
Cerro Porteño se adueñó del partido de ida de la final de la Liga Premium de Futsal FIFA.
Agosto 23, 2025 03:39 p. m.
 · 
Redacción D10
GylgHd3W8AEQMHN.jpg
Otros Deportes
El Team Paraguay suma un nuevo bronce en los Panamericanos Junior
El equipo femeino de básquet 3x3 logró este domingo una nueva medalla de bronce para el Team Paraguay en los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025.
Agosto 17, 2025 07:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más