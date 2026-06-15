15 jun. 2026
Copa del Mundo

España debuta ante Cabo Verde

Una de las candidatas del Mundial tendrá su estreno en el Grupo H enfrentando a la debutante Cabo Verde.

Junio 15, 2026 07:34 a. m. • 
Por Redacción D10
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Letal. Mikel Oyarzabal (21), el delantero goleador de la Roja.

La Selección de España comenzará este lunes su participación en la Copa Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde a las 13:00, en un partido correspondiente al Grupo H que promete atraer la atención de miles de aficionados alrededor del mundo.

La Roja, una de las selecciones más prestigiosas del fútbol internacional y campeona mundial en 2010, llega al certamen con el objetivo de volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol. Con una generación talentosa y un equipo que combina juventud y experiencia, los españoles parten como favoritos para quedarse con los tres puntos en su estreno.

Del otro lado estará Cabo Verde, una Selección que afronta uno de los desafíos más importantes de su historia. Los africanos buscarán sorprender a uno de los gigantes del fútbol mundial que podría marcar un antes y un después para el país.

Copa del mundo España Cabo Verde
Redacción D10
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