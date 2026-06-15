Arabia y Uruguay se enfrentan en Miami

La emoción del Mundial continúa hoy con un atractivo duelo entre Arabia Saudí y Uruguay, que se medirán desde las 19:00 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, en el marco de la fecha 1 del Grupo H.

La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, inicia su camino mundialista con la misión de sumar tres puntos fundamentales en una zona que también integran España y Cabo Verde.

Los charrúas llegan con el cartel de favoritos, respaldados por una plantilla repleta de figuras y la experiencia. Por su parte, Arabia Saudí buscará dar la sorpresa y comenzar con buen pie. La FIFA designó al italiano Maurizio Mariani como árbitro principal del encuentro.