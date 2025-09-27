La Albirroja debuta en el Mundial Sub 20

Una década y dos años después, la Selección Paraguaya Sub 20 volverá a disputar un encuentro en una Copa del Mundo de la categoría. Los dirigidos por Antolín Alcaraz se estrenarán hoy a las 20:00, en el estadio Elías Figueroa, de Valparaíso, Chile.

La Albirroja, que logró su clasificación siendo cuarta en el Sudamericano, por detrás de Brasil, Argentina y Colombia, comparte el Grupo B con Corea del Sur, Ucrania y Panamá. Precisamente debuta ante los centroamericanos.

Una de las grandes promesas que tiene esta plantilla es Enso González, jugador del Wolverhampton que no formó parte de la clasificación, por estar lesionado, pero que se ganó un lugar en el equipo durante el proceso previo al Mundial.

EL ONCENO. Alcaraz pondría a Facundo Insfrán en portería; Gadiel Paoli, Lucas Quintana, Líder Cáceres y Alexandro Maidana en la defensa; Enso González, Osmar Giménez, Fabrizio Baruja y Rodrigo Villalba en el medio; Octavio Alfonso y Tiago Caballero en el ataque.