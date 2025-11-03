La Albirroja alista su estreno mundial

La movilización se desarrolló en la cancha 4 del Complejo Al Ersal, cercano al hotel de la delegación, informó la cuenta de la APF. El Mundial Sub 17 masculino de 2025 será la primera edición en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en el de 2023 en Indonesia, y comenzará hoy lunes en Asia Occidental hasta el 27 de noviembre con Alemania como vigente campeona. Será un campeonato sin precedentes que reunirá a 9 países asiáticos, 10 africanos, 8 naciones de la Concacaf, 7 de la Conmebol, 3 oceánicos y 11 europeos.