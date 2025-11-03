03 nov. 2025
Selección Paraguaya

La Albirroja alista su estreno mundial

La Selección Paraguaya Sub 17 prepara la estrategia para enfrentar a Uzbekistán en su debut en el Mundial de Catar, que será este miércoles, a las 10:00 (hora paraguaya), por el Grupo J.

Noviembre 03, 2025 07:22 a. m. • 
Por Redacción D10
G4xBksGWEAIFp7d.jpeg

Mariano Uglessich da indicaciones durante la práctica.

Foto: Prensa - Albirroja

La movilización se desarrolló en la cancha 4 del Complejo Al Ersal, cercano al hotel de la delegación, informó la cuenta de la APF. El Mundial Sub 17 masculino de 2025 será la primera edición en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en el de 2023 en Indonesia, y comenzará hoy lunes en Asia Occidental hasta el 27 de noviembre con Alemania como vigente campeona. Será un campeonato sin precedentes que reunirá a 9 países asiáticos, 10 africanos, 8 naciones de la Concacaf, 7 de la Conmebol, 3 oceánicos y 11 europeos.

Selección Paraguaya Mundial Sub 17 Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Paraguay sub 17
Selección Paraguaya
La Albirroja Sub 17 trabaja apuntando a la Copa
El equipo paraguayo se moviliza en Emiratos Árabes, en donde cumplirá tres amistosos de preparación para el Mundial de Catar.
Octubre 23, 2025 09:12 p. m.
 · 
Redacción D10
G35R_rOWAAAmvyZ.jpeg
Selección Paraguaya
Claudinha: Tres tripletes y un póker en lo que va del año
Claudia Martínez, la crack del fútbol femenino paraguayo, lleva una estadística extraordinaria con la Albirroja logrando su cuarto juego del 2025 llenando la canasta de goles.
Octubre 23, 2025 09:50 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-18 at 22.10.12.jpeg
Selección Paraguaya
Los convocados de la Albirroja Sub 17 para el Mundial
El entrenador Mariano Uglessich eligió a 21 futbolistas que representarán a la Albirroja en el Mundial Sub 17.
Octubre 20, 2025 12:54 p. m.
G3OM1u8WAAAJscE.jpeg
Selección Paraguaya
León y González enorgullesen a O’Leary
Basilio León conversó con Radio Monumental y contó que la comunidad de Juan E. O’Leary saca pecho por sus dos hijos prodigios en la Albirroja.
Octubre 14, 2025 12:46 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-KOR-PAR-FRIENDLY
Selección Paraguaya
El orgullo del padre de Diego González
Diego González fue la grata revelación de los amistosos de la Albirroja en tierras asiáticas ante Corea del Sur y Japón.
Octubre 14, 2025 12:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Selección Paraguaya
Gustavo Alfaro: “El equipo mereció al menos haber anotado”
Para el seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, la Albirroja tuvo dos tiempos marcados en la derrota frente a Corea del Sur y dijo que por lo menos mereció haber anotado.
Octubre 14, 2025 12:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más