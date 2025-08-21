21 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La agenda del día de Asu 2025

Este jueves se desarrolla una jornada más de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.

Paraguay va por medallas en Voley Playa.

Foto: @CoParaguay

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este jueves hay promesa de más emociones, ya en la recta final de la competencia.

Programación deportiva

Sede: Comité Olímpico Paraguayo

10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 – Voleibol Playa

10.00 a 13.30 y 15.00 18.30 – Karate

10.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 – Lucha

11.00 a 16.00 y 17.30 a 23.00 – Voleibol Masculino

11.30 a 12.15 – BMX Race

15.00 a 19.15 – Patinaje artístico

17.00 a 20.30 – Atletismo

Sede: Secretaría Nacional de Deportes

09.00 a 14.30 y 17.00 a 22.30 – Balonmano Masculino

09.00 a 17.35 – Tenis de Mesa

12.00 a 17.45 – Levantamiento de pesas

16.00 a 19.50 – Gimnasia artística

Sede: Bahía de Asunción

09.00 a 13.00 – Canotaje velocidad

Sede: Asunción Golf Club

08.30 a 16.00 – Golf

Sede: Lago Manene

09.00 a 17.15 – Esquí Acuático

