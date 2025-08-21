La agenda del día de Asu 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. Para este jueves hay promesa de más emociones, ya en la recta final de la competencia.
Programación deportiva
Sede: Comité Olímpico Paraguayo
10.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 – Voleibol Playa
10.00 a 13.30 y 15.00 18.30 – Karate
10.00 a 14.00 y 18.00 a 20.00 – Lucha
11.00 a 16.00 y 17.30 a 23.00 – Voleibol Masculino
11.30 a 12.15 – BMX Race
15.00 a 19.15 – Patinaje artístico
17.00 a 20.30 – Atletismo
Sede: Secretaría Nacional de Deportes
09.00 a 14.30 y 17.00 a 22.30 – Balonmano Masculino
09.00 a 17.35 – Tenis de Mesa
12.00 a 17.45 – Levantamiento de pesas
16.00 a 19.50 – Gimnasia artística
Sede: Bahía de Asunción
09.00 a 13.00 – Canotaje velocidad
Sede: Asunción Golf Club
08.30 a 16.00 – Golf
Sede: Lago Manene
09.00 a 17.15 – Esquí Acuático