La agenda del día de Asu 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. La competencia ofrece una variedad de propuestas deportivas para el día de hoy que enumeramos acontinuación.
Programación deportiva.
10.00 a 15.00 – 16.00 a 20.00 - Bádminton
Sede: SND
09.00 a 13.30 y 17.00 a 21.30 – Balonmano
Sede: SND
09.30 – 14.00 – Ciclismo BMX Freestyle
Sede: Pista de BMX – Parque Olímpico
09.00 – 18.30 – Esgrima
Sede: Arena SND
10.45 a 13.15 – 18.30 a 19.15 - Gimnasia Rítmica
Sede: Pabellón de Gimnasia – SND
09.30 a 10.30 – 15.30 a 18.00 – Gimnasia Trampolín
Sede: Pabellón de Gimnasia – SND
09.30 a 13.30 – 17.30 a 21.30 – Hockey
Sede: Centro Nacional de Hockey – Parque Olímpico
10.30 a 12.30 – 15.00 a 18.30 – Judo
Sede: Estadio CEO – Parque Olímpico
09.00 a 10.30 – 18.00 a 20.00 – Natación
Sede: Centro Acuático Olímpico – Parque Olímpico
08.00 – 10.45 – Remo
Sede: Bahía de Asunción
12.50 – 16.50 – Skateboarding
Sede: Parque de Skate – Parque Olímpico
09.00 a 10.00 – 14.00 a 16.00 - 20.00 a 21.30 – Squash
Sede: Pista Principal
11.00 – 20.30 – Tenis
Sede: Rakiura Resort – Luque
08.30 – 17.30 – Tiro
Sede: Polígono de Tiro – Parque Olímpico
09.00 a 12.20 – 13.40 a 15.40 – Tiro con Arco
Sede: Centro Nacinal de Tiro con Arco – Parque Olímpico
11.00 a 16.00 – 17.30 a 23.00 – Voley
Sede: COP Arena
En detalle, sobre la participación de los atletas nacionales en las diferentes modalidades, te dejamos acontinuación.
