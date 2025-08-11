11 ago. 2025
Juegos Panamericanos

La agenda del día de Asu 2025

Este lunes se desarrolla la tercera jornada de Los Juegos Panamericanos Junior de Asu 2025. Acá la agenda con las competencias.

Agosto 11, 2025 07:23 a. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-10 at 8.46.53 PM.jpeg

El CAO es una de las Sedes que genera orgullo.

Foto: Andrés Catalán - UH

Los II Juegos Panamericanos Junior se disputan en nuestro país con la presencia de más de 4000 atletas. La competencia ofrece una variedad de propuestas deportivas para el día de hoy que enumeramos acontinuación.

Programación deportiva.

10.00 a 15.00 – 16.00 a 20.00 - Bádminton

Sede: SND

09.00 a 13.30 y 17.00 a 21.30 – Balonmano

Sede: SND

09.30 – 14.00 – Ciclismo BMX Freestyle

Sede: Pista de BMX – Parque Olímpico

09.00 – 18.30 – Esgrima

Sede: Arena SND

10.45 a 13.15 – 18.30 a 19.15 - Gimnasia Rítmica

Sede: Pabellón de Gimnasia – SND

09.30 a 10.30 – 15.30 a 18.00 – Gimnasia Trampolín

Sede: Pabellón de Gimnasia – SND

09.30 a 13.30 – 17.30 a 21.30 – Hockey

Sede: Centro Nacional de Hockey – Parque Olímpico

10.30 a 12.30 – 15.00 a 18.30 – Judo

Sede: Estadio CEO – Parque Olímpico

09.00 a 10.30 – 18.00 a 20.00 – Natación

Sede: Centro Acuático Olímpico – Parque Olímpico

08.00 – 10.45 – Remo

Sede: Bahía de Asunción

12.50 – 16.50 – Skateboarding

Sede: Parque de Skate – Parque Olímpico

09.00 a 10.00 – 14.00 a 16.00 - 20.00 a 21.30 – Squash

Sede: Pista Principal

11.00 – 20.30 – Tenis

Sede: Rakiura Resort – Luque

08.30 – 17.30 – Tiro

Sede: Polígono de Tiro – Parque Olímpico

09.00 a 12.20 – 13.40 a 15.40 – Tiro con Arco

Sede: Centro Nacinal de Tiro con Arco – Parque Olímpico

11.00 a 16.00 – 17.30 a 23.00 – Voley

Sede: COP Arena

En detalle, sobre la participación de los atletas nacionales en las diferentes modalidades, te dejamos acontinuación.

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 Otros Deportes
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GxYe06kWcAAW-7f.jpeg
Juegos Panamericanos
Comienza la gran fiesta en Asunción
Hoy, desde las 19:00, se levanta el telón de los II Juegos Panamericanos Junior. La ceremonia inaugural del evento multideportivo se realiza en Defensores del Chaco.
Agosto 09, 2025 10:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Gx6HxQHW0AEt0Jz.jpeg
Juegos Panamericanos
Nicole Martínez clasifica a la final A
La abanderada nacional Nicole Martínez logró anotarse en la final A de Remo en los Juegos Panamericanos Junior.
Agosto 09, 2025 08:39 a. m.
 · 
Redacción D10
Asunción 2025
Juegos Panamericanos
Asunción 2025: se prevé un fuerte dispositivo de seguridad
La gran fiesta de los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 comenzará este sábado y la Policía Nacional buscará garantizar la seguridad con un fuerte dispositivo que involucrará a más de 10.000 efectivos.
Agosto 08, 2025 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
GwZLVkYWIAEOWh5.jpg
Juegos Panamericanos
Juegos Panamericanos Junior: Precios y dónde conseguir las entradas
Este sábado se pone en marcha los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025. En esta nota te contamos los precios de entradas para este importante evento.
Agosto 08, 2025 10:32 a. m.
 · 
Redacción D10
sswlw.jfif
Juegos Panamericanos
Paraguay, en el Top 5 de los países con mayor número de atletas
Paraguay se posiciona como protagonista de los II Juegos Panamericanos Junior, al ubicarse en el Top 5 de los países con mayor número de atletas inscritos para esta histórica cita deportiva continental.
Agosto 07, 2025 03:25 p. m.
Uruguay envía a Asunción una delegación liderada por mujeres
Juegos Panamericanos
Uruguay envía a Asunción una delegación liderada por mujeres
Uruguay participará en la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior que se llevará a cabo en Asunción con una delegación que tendrá mayoría de competidoras mujeres.
Agosto 06, 2025 03:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más