27 oct. 2025
Fútbol Internacional

Kevin De Bruyne, lesionado hasta 2026

El belga Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, no volverá a jugar hasta inicios de 2026 debido a la lesión en el bíceps femoral derecho que sufrió ante el Inter de Milán, nada más convertir desde los once metros el primer gol del duelo.

Octubre 27, 2025 10:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne se pierde lo que resta del año.

Foto: Gentileza - Napoli

“Tras la lesión sufrida durante el partido contra el Inter, Kevin De Bruyne se sometió a exámenes médicos que revelaron una lesión de alto grado en el bíceps femoral del muslo derecho. El futbolista ya ha comenzado el proceso de rehabilitación”, informó el Napoli en un comunicado oficial.

Pese a que el club no estimó un tiempo de recuperación concreto, este tipo de lesiones conllevan una pausa de al menos tres meses, por lo que la estrella belga no podrá jugar hasta inicios de 2026.

De Bruyne sufrió la lesión ejecutando un penal en el minuto 33 del partido. No celebró el gol e inmediatamente se llevó la mano a la parte trasera de su muslo derecho. Después de la atención médica, tuvo que abandonar el terreno de juego sin ni siquiera poder apoyar la pierna afectada, lo que ya dio señas de la magnitud de la lesión.

El centrocampista belga llegó este verano a la ciudad del vigente campeón de Italia procedente del Manchester City. Fue titular en 10 de los 11 partidos disputados hasta el momento, incluido el más especial de lo que va de campaña, su reencuentro con el club ‘cityzen’ en el Etihad Stadium, amargo por ser sustituido en el minuto 26, víctima de una decisión técnica condicionada por la expulsión de Giovanni Di Lorenzo.

En sus meses en Napoli, suma 4 goles y 2 asistencias entre todas las competiciones.

Antonio Conte, entrenador del Napoli, tendrá que hacer frente a la importante baja y reestructurar el equipo de nuevo. El escocés Scott McTominay, MVP de la pasada temporada, podrá volver al carril central, donde exhibió todo su potencial, tras haber sido escorado a banda por la llegada precisamente de De Bruyne.

El Napoli, que perderá en enero también al centrocampista titular camerunés Frank Zambo Anguissa por la Copa África, podría acudir al mercado en enero para reforzar esa posición en la que el esloveno Stanislav Lobotka figura también entre los lesionados.

Napoli Kevin de Bruyne Serie A
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Leeds vs. West Ham
Fútbol Internacional
El Leeds recupera el pulso ante el West Ham
Después de encadenar tres partidos sin conocer la victoria, el Leeds United volvió a la senda de la victoria tras derrotar 2-1 al West Ham, con una gran primera parte en la que marcaron Brendan Aaronson y Joe Rodon.
Octubre 24, 2025 06:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Milan Pisa
Fútbol Internacional
El Milan sobrevive a Cuadrado
El Milan sobrevivió este viernes en el tiempo añadido al Pisa (2-2) del colombiano Juan Cuadrado, líder de la rebelión de los suyos desde los once metros y culpable de que el liderato de los ‘rossoneri’, que consiguieron salvar el empate en el minuto 93, esté ahora en el aire, con oportunidades de asalto de Roma o de Inter y Nápoles, que se enfrentan en esta octava jornada de la Serie A.
Octubre 24, 2025 06:36 p. m.
 · 
Redacción D10
Lamine Yamal
Fútbol Internacional
El vestuario del Real Madrid siente “falta de respeto” de Lamine Yamal
El primer clásico de la temporada, el que disputan Real Madrid y Barcelona el domingo en el Santiago Bernabéu, llega marcado por una frase de Lamine Yamal en el entorno de la ‘Kings League’, cuando comparó al equipo blanco con el de Ibai Llanos, asegurando que “roban y se quejan”, en unas declaraciones que el vestuario madridista interpreta como una “falta de respeto”.
Octubre 24, 2025 06:15 p. m.
 · 
Redacción D10
LigaPro
Fútbol Internacional
Históricas sanciones en Ecuador, que investiga presuntos amaños
La Liga Pro suspendió por dos años a 20 jugadores, anunció multas económicas y el próximo retiro de puntos a cuatro clubes de la segunda división, en momentos en que se desarrollan investigaciones sobre el presunto amaño de partidos de fútbol en el torneo actual de Ecuador.
Octubre 24, 2025 04:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego León
Fútbol Internacional
El compañero de Diego León definirá su futuro después del Mundial
Bruno Fernandes, capitán del Manchester United donde milita el paraguayo Diego León, ha aplazado la decisión sobre su futuro hasta después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.
Octubre 24, 2025 03:29 p. m.
Diego Gómez
Fútbol Internacional
Diego Gómez “podrá ser titular” ante el Manchester United
El volante paraguayo del Brighton, Diego Gómez, está apto para ser titular en el encuentro que su equipo sostendrá el sábado ante el Manchester United, de acuerdo con las palabras de su entrenador Fabian Hürzeler.
Octubre 24, 2025 11:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más