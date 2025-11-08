08 nov. 2025
Fútbol Internacional

Kane rescata al Bayern

Un gol de Harry Kane en el minuto 92 evitó la primera derrota del Bayern en esta temporada y selló el empate 2-2 ante el Union Berlín que logró poner al club bávaro contra la pared en varios momentos del partido.

Noviembre 08, 2025 04:11 p. m.
FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-BAYERN MUNICH

El Bayern no pudo triunfar este sábado.

ODD ANDERSEN/AFP

El Bayern ha estado por primera vez en desventaja en esta temporada de la Bundesliga. Nunca, en lo que va de curso, había estado más de un cuarto de hora sin lograr su primer remate a puerta y por primera vez se deja puntos en el camino.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, se abstuvo de realizar rotaciones a pesar del desgaste que había supuesto la segunda mitad contra el PSG en la Liga de Campeones, el pasado martes, en la que los bávaros tuvieron que soportar el asedio parisino con un hombre menos.

El Union tuvo el mejor comienzo y logró poner el juego en la mitad del Bayern en la primera media hora de juego, con los bávaros teniendo problemas con los balones divididos y sin encontrar una manera de salir de su propia mitad.

Los berlineses llegaron, generaron saques de esquina. En uno de ellos, en el 9, Ansah anotó de cabeza, en el segundo balón, pero el gol fue anulado por el VAR por un fuera de juego milimétrico.

En el 27, en otra falta de esquina, llegó el gol. Tras un disparo bajo de Jannick Haberer, Danilo Doehki disparó primero y el balón se deslizó bajo el cuerpo de Neuer.

Bayern reaccionó y poco a poco comenzó a poner el balón en la mitad contraria e intentó entrar en el área hasta que, en el minuto 37, Luis Díaz, en la primera oportunidad bávara, igualó con un disparo desde un ángulo muy ajustado.

Tras un rebote, el colombiano intentó un pase de pared con Josip Stasinic, cuya devolución no fue precisa, y cuando el defensor croata ya tenía las manos en la cabeza, Luis Díaz se tiró al suelo para evitar que el balón saliera por la línea de banda y luego se levantó, se deshizo de Haberer que lo estaba marcando y remató el balón a la red.

Hacia el final de la primera mitad, tras un pase sensacional de Harry Kane, el jugador sudamericano tuvo otra oportunidad, incluso más clara, pero disparó desviado, solo frente al portero Frederik Rönnow,

En la segunda parte, aunque el Bayern dominaba, el Union volvió a ponerse en ventaja en el 83, otra vez por intermedio de Doehki y otra vez en una situación con balón parado.

Una falta lanzada desde la izquierda, tras un intento de despeje de Kane, le cayó a los pies a Doekhi que definió dentro del área.

El Bayern tenía dificultades para generar ocasiones pese a que tenía la pelota y jugaba en la mitad contraria. Kompany sacrificó un defensa, Stasinic, para darle paso a un delantero, Nicholas Jackson, e intentó significar la ofensiva.

Al final, un centro de Tom Bishof encontró a Kane que definió de cabeza para evitar la derrota del Bayern.

Bundesliga Bayern Múnich Harry Kane
