30 sept. 2025
Fútbol Internacional

Jürgen Klopp: “No me pierdo nada estando sin entrenar”

El exentrenador y actual director de fútbol de Red Bull, Jürgen Klopp reconoció que en la vida “nunca se sabe” al hablar sobre una posible vuelta.

Septiembre 30, 2025 10:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Jurgen Klopp - Liverpool

Jürgen Klopp, técnico alemán.

“Lo que pienso es en no volver, pero nunca se sabe. Tengo 58 años, si volviera a empezar a los 65 todos me dirán que dije que no iba a volver. Les diría que aquello lo dije porque lo pensaba al 100% en ese momento. Pero, realmente, creo que no me pierdo nada estando sin entrenar”, expresó

“Desde que dejé el Liverpool no sabía ni cuándo empezaban los partidos. He hecho deporte, disfrutado de la vida, paso tiempo con mis nietos, cosas completamente normales”, añadió el alemán en una entrevista en The Athletic en la que reconoció que en 25 años apenas había ido al cine en cuatro ocasiones y que asistió solo a dos bodas, una de ellas la suya.

Klopp, que en 2024 puso fin a su etapa en Anfield tras nueve años en los que conquistó todos los títulos posibles incluyendo la Pemier League y la Liga de Campeones, recordó sus derrotas en las finales europeas como parte de su aprendizaje.

“Perdí más finales de Champions League -dos con el Liverpool y una con el Borussia Dortmund- que la mayoría de la gente. Sé cómo es perder y que la vida siga. Nunca tuve tiempo de hablarlo con la gente porque enseguida venía el siguiente partido. Ahora, si alguien me preguntan por algo, creo que soy el libro más abierto que conozco”, señaló.

El técnico alemán criticó la saturación del calendario: “No hay descanso para los mejores jugadores del mundo. La FIFA se olvida de ellos; nadie piensa en su bienestar”, sentenció. EFE

Jürgen Klopp Red Bull Liverpool
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G179t86WwAA2EiA.jpg
Fútbol Internacional
Artem Dovbyk lanza a la Roma
El ucraniano Artem Dovbyk aprovechó este domingo al máximo su segunda titularidad de la temporada y marcó el primer gol de la victoria de la Roma ante el Hellas Verona.
Septiembre 28, 2025 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
G13uTE-XgAAt-l3.jpg
Fútbol Internacional
Juventus rescata un empate ante Atalanta
La Juventus rescató un empate ante el Atalanta que no pudo mantener la ventaja en su visita a Turín por la Serie A de Italia.
Septiembre 27, 2025 03:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Benfica
Fútbol Internacional
El Benfica de Mourinho se impone al Gil Vicente
El Benfica del técnico portugués José Mourinho se impuso este viernes ante el Gil Vicente (2-1) gracias a un doblete de Vangelis Pavlidis en la primera parte, situando provisionalmente a las 'águilas’ en el segundo lugar de la tabla de la Liga lusa.
Septiembre 26, 2025 06:45 p. m.
 · 
Redacción D10
G1zEYKqXgAEOHQk.jpg
Fútbol Internacional
Cien goles de Harry Kane y otra victoria incontestable del Bayern
El británico Harry Kane alcanzó este viernes los 100 goles con la camiseta del Bayern Múnich en el triunfo ante el Werder Bremen en la Bundesliga de Alemania.
Septiembre 26, 2025 05:54 p. m.
 · 
Redacción D10
G1zM00QWYAAOUzP.jpg
Fútbol Internacional
Cristiano Ronaldo opaca a Benzema
Cristiano Ronaldo le ganó la partida a Karim Benzema en el duelo que este viernes disputaron ambos jugadores con sus respectivos clubes, el Al Nassr Riad y el Al-Ittihad.
Septiembre 26, 2025 05:49 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2025
Fútbol Internacional
Dembélé superó en 321 votos a Lamine Yamal en el Balón de Oro
El francés Ousmane Dembélé superó en 321 votos al español Lamine Yamal en la votación del Balón de Oro, cuyo ganador se conoció el lunes.
Septiembre 26, 2025 04:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más