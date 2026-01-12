12 ene. 2026
El Liverpool golea a un equipo de tercera y avanza en la Copa

Los Reds vencieron por 4 a 1 al modesto Barnsley de la Tercera División.

Por Redacción D10
El Liverpool no tuvo que forzar para asegurar su clasificación a la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra, al imponerse 4-1 ante el modesto Barnsley, de la tercera división, este lunes en Anfield.

Aun así, los Reds se tomaron su tiempo para sentenciar, ya que el marcador seguía 2-1 a menos de diez minutos del final.

En la primera parte, el húngaro Dominik Szoboszlai abrió el marcador con un disparo limpio (9').

Pero después de que Jeremie Frimpong doblara la ventaja en el minuto 36, el propio internacional húngaro cometió un error en su propia área, ofreciendo en bandeja con un taconazo fallido el descuento a los visitantes (40').

En la segunda parte, el técnico neerlandés Arne Slot dio entrada a varios titulares habituales y el Liverpool acabó por golear gracias a su dúo de recién ingresados, Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

El francés, con una sutil dejada, dio una asistencia a Wirtz (84'), quien luego le devolvió la gentileza (90+4').

La mayor sorpresa de estos treintaidosavos de final se produjo el sábado con la eliminación del vigente campeón, el Crystal Palace, en el campo del modesto Macclesfield FC, que milita en sexta división.

