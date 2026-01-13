13 ene. 2026
Fútbol Internacional

Conte, dos partidos y 15.000 euros de sanción por insultar a los árbitros

El italiano Antonio Conte, entrenador del Napoli, recibió dos partidos de sanción y una multa de 15.000 euros por haber insultado al equipo arbitral durante el reciente encuentro de Serie A ante el Inter de Milán (2-2).

Enero 13, 2026 01:30 p. m.
ccont.jfif

El italiano Antonio Conte, entrenador del Napoli.

Foto: Gentileza.

Conte, exentrenador del Inter, fue expulsado en el minuto 71 del partido, justo después de que el colegiado señalara el penalti que convirtió el turco Hakan Calhanoglu para colocar el momentáneo 2-1 en el marcador.

Su enfado provocó la intervención de sus colaboradores, quienes tuvieron que frenar al técnico cuando se encaró con el cuarto árbitro antes de pegar una patada a un balón e irse al túnel de vestuarios, donde continuó insultando al equipo arbitral designado.

“Dos jornadas de sanción y 15.000 euros de multa a Antonio Conte por: haber dirigido, en el minuto 26 de la segunda parte, expresiones ofensivas a los árbitros. Posteriormente, tras la notificación de la expulsión, golpear de manera intensa un balón y acercarse de forma intimidatoria al cuarto árbitro, protestando vehementemente y repitiendo de nuevo frases ofensivas, abandonando solo gracias a la intervención de sus colaboradores el terreno de juego”, comunicó el Juez Deportivo de la Serie A.

“Además, por reiterar en el túnel de vestuarios dicha actitud con frases ofensivas hacia los árbitros”, añadió.

Conte no estará en el banquillo, por tanto, para los duelos ante el Parma de este miércoles y ante el Sassuolo del sábado. EFE

Antonio Conte Italia Napoli
