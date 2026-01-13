Arbeloa: “No tengo miedo al fracaso”

“Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial. Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión”, afirmó.

Arbeloa explicó que ayer por la tarde le comunicaron que el club y Xabi Alonso habían “llegado de mutuo acuerdo a separar sus caminos” y que querían que él tomase las riendas del primer equipo. “Ayer hablé con Xabi, todos sabéis la relación y amistad que me une con él, lo que le aprecio y seguirá siendo mutuo”, añadió.

El Real Madrid no ha detallado los cambios de contrato de Arbeloa con su paso al primer equipo ni si es elegido como técnico interino hasta final de temporada. “Llevo 20 años en esta casa y estaré en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera que esté aquí. Esta es mi casa, así lo siento y así será siempre”, aseguró.

Antes de dirigir su primer entrenamiento, Arbeloa se reunió en el vestuario con los jugadores y en su charla, les transmitió los grandes recuerdos que dejaron su etapa como futbolista del Real Madrid, los mejores de su carrera según confesó, y aseguró que sintió el hambre de títulos de vuelta de la plantilla.

“Tenemos una gran plantilla. Todos hemos visto cómo se esforzaron en la final de la Supercopa. Es un equipo de chicos dispuestos a todo, sabiendo la exigencia del Real Madrid, que no se nos olvide que hay jugadores que tienen seis Copas de Europa, muchos han sido ya campeones y ganar con este escudo solo se puede hacer con valores como esfuerzo, sacrificio y constancia que han llevado a ser el mejor club de la historia”, aseguró.

“Son grandes profesionales, futbolistas con un talento enorme y muy buenos chicos. Están con muchas ganas de hacerlo bien. No hay nadie más interesado en que el Real Madrid gane títulos que los jugadores. He sido jugador del club y sé lo que implica. Les he dicho que la mejor etapa de mi vida fue siendo jugador del Real Madrid. Lo tienen que disfrutar y sentir así. Son muy autoexigentes. Ha sido un primer día muy bueno como toma de contacto y deseando que llegue nuestro primer partido juntos”, añadió.

Arbeloa sabe lo que le espera como primer entrenador del club blanco, la crítica que tendrá que soportar y la exposición que tendrá con sus comparecencias ante los medios cada tres días. Dejó un mensaje para los que siempre infravaloran el trabajo de entrenador madridista.

“En 123 años de historia del Real Madrid es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien. Sabemos la exigencia. Aquí ha habido entrenadores que han ganado tres Champions y era porque regaban el jardín de su casa. Se donde estoy, la exigencia desde fuera, pero tengo muy claro lo que es jugar bien y lo que el aficionado quiere en su equipo. Aquí hay una cosa muy importante que es ganar”, afirmó.

Centrado en los tres títulos a los que opta, el nuevo técnico madridista aseguró que aún tienen mucha “temporada por delante”, y recordó que están “en una gran disposición”, centrado primero en avanzar a cuartos de final de la Copa del Rey, pero “bien posicionados en Liga y Champions”.

Insistió en conceptos como “ambición e ilusión” en su mensaje, en responder a la “obligación” de luchar por todos los títulos siempre en el Real Madrid, y tras crecer en la base, valoró a la cantera y abrió las puertas a jugadores que han crecido junto a él.

La reivindicación de la “mejor cantera del mundo” y las puertas abiertas

“Para mí la cantera del Real Madrid es la mejor del mundo. Lo llevamos demostrando muchísimos años. Hay jugadores crecidos en la fábrica por todo el mundo. Me han traído hasta aquí y saben que tienen una grandísima oportunidad, ahora mismo el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. La exigencia que les transmito es la del Real Madrid y cuento con ellos”, dijo.

De entre todos los entrenadores que tuvo en su carrera, Arbeloa no eligió a ninguno por encima del resto. Preguntado por Jose Mourinho, dejó palabras de cariño pero fue claro en que hará su camino sin intentar replicar nada de lo que vivió con el portugués.

“No he hablado con él todavía. Para mi fue un privilegio y un honor ser entrenado por Jose Mourinho. Tengo una gran relación con una persona que me influyó mucho y que llevo dentro de mí, pero voy a ser Álvaro Arbeloa. No tengo miedo al fracaso, no lo he tenido nunca y estoy seguro de que si quisiese ser Mourinho fracasaría estrepitosamente”, explicó.

Nada de lo ocurrido esta temporada con Xabi Alonso cuenta para su sustituto, que reconoció que cada jugador puede hacer borrón y cuenta nueva en la temporada. “Es un nuevo comienzo para todos. Todos los jugadores conmigo parten desde cero”.

“Somos conscientes de que hay que ganar en Albacete, de la dificultad que tiene jugar una eliminatoria a un partido y les veo con muchas ganas. Han mostrado ilusión por hacer una gran temporada y que todo nos vaya bien”, opinó.

“Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Esa exigencia, mostrar el adn de lo que nos ha llevado hasta aquí, tener ese palmarés y las vitrinas repletas de trofeos, es nuestra guía. Cuando era jugador recibí eso valores en el vestuario que siguen presentes. Confió responder a la exigencia de este club, que sea capaz de ilusionar a todos los aficionados y ayudar a que las vitrinas estén más llenas”, sentenció.