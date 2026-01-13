13 ene. 2026
Éver Banega ficha por Defensa y Justicia

El argentino Éver Banega, exintegrante de la selección Albiceleste y que pasó por el fútbol de España e Italia, se convirtió este martes en nuevo jugador del Defensa y Justicia de su país tras haber finalizado su contrato con Newell’s Old Boys.

Éver Banega

Éver Banega firmó opr Defensa y Justicia.

Foto: Gentileza - Defensa y Justicia

El mediocampista de 37 años firmó un contrato con el Halcón hasta fin de año e integrará el plantel comandado por Mariano Soso, que buscará mejorar el desempeño del equipo tras un año de malos resultados, tanto en el plano local como en la Copa Sudamericana, donde fue eliminado en la fase de grupos.

“Buen día halcones, va a ser un buen año”, anunció el club a través de su perfil de la red social Instagram junto a un vídeo con imágenes de Banega en el fútbol europeo y en la selección argentina.

El futbolista, surgido en Boca Juniors, tuvo dos pasos por Newell’s Plate y disputó trece temporadas en Europa, incluyendo seis en el Valencia, cinco en el Sevilla, una en el Atlético de Madrid y otra en el Inter de Milán.

A nivel de clubes ha obtenido una Copa Libertadores con Boca Juniors (2007), una Copa del Rey con el Valencia (2008) y tres Ligas de Europa con el Sevilla (2015, 2016 y 2020).

Con la Albiceleste, Banega disputó 65 encuentros entre 2008 y 2018, incluyendo tres en el Mundial 2018, y marcó seis goles. Además, vistió la celeste y blanca en los seleccionados sub-20 y sub-23, coronándose en el Mundial sub-20 de 2007 y en los Juegos Olímpicos de 2008.

Con la llegada de Banega, Defensa y Justicia buscará recuperar el protagonismo que tuvo en los últimos años en el fútbol argentino e internacional, que incluyó la coronación en la Copa Sudamericana 2020 y luego en la Recopa Sudamericana 2021.

