Tomás Rodríguez: “Saprissa es un equipo grande”

Durante diciembre de 2025, la posible llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia se convirtió en una novela. El futbolista panameño finalmente se fue al fútbol de Costa Rica y desde allí declaró acerca de lo que pasó.

“Saprissa es un equipo grande. Siempre Saprissa tiene que ganar títulos, está acostumbrado a ganar títulos, a ganar partidos siempre”, expresó el delantero de 26 años, que en la temporada pasada estuvo en el Monagas venezolano.

🇵🇦🗣️ "SAPRISSA SIEMPRE FUE LA PRIMERA OPCIÓN. OLIMPIA LLEGÓ DESPUÉS"😱😈



Para Tomás Rodríguez, Saprissa nunca dejó de ser el primero de su listo, a pesar de los intentos del Olimpia paraguayo🔥 pic.twitter.com/E6z890EZyE — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) January 12, 2026

“Saprissa siempre fue la primera opción, luego apareció lo de Olimpia. Es fútbol, estaban las negociaciones, pero mi decisión fue venir acá, a Saprissa y estoy feliz de estar acá y espero aprovecharla de la mejor manera”, manifestó durante su presentación.

Recalcó que con el cuadro tico “las negociaciones estaban mucho más avanzadas. Me tocó, como jugador, tomar una decisión y decidí por estar acá en Saprissa”.

Desde Olimpia habían indicado que existió un acercamiento importante con el Sporting San Miguelito, entonces dueño de su pase, pero que de la noche a la mañana, el club se puso más exigentes y cambió algunos puntos del acuerdo, cosa que el Decano no aceptó. No obstante, la entidad panameña desmintió esta versión señalando que previamente ya tenía un arreglo con el Saprissa.