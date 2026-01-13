13 ene. 2026
Tomás Rodríguez: “Saprissa es un equipo grande”

El panameño Tomás Rodríguez, que fue pretendido por Olimpia, habló acerca de su llegada al club de Costa Rica durante su presentación diciendo: “Saprissa es un equipo grande”. Además expresó que fue su primera opción.

Enero 13, 2026 10:24 a. m. • 
Por Redacción D10
Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez fue presentado por el Saprissa.

foto: Gentileza - Saprissa

Durante diciembre de 2025, la posible llegada de Tomás Rodríguez a Olimpia se convirtió en una novela. El futbolista panameño finalmente se fue al fútbol de Costa Rica y desde allí declaró acerca de lo que pasó.

“Saprissa es un equipo grande. Siempre Saprissa tiene que ganar títulos, está acostumbrado a ganar títulos, a ganar partidos siempre”, expresó el delantero de 26 años, que en la temporada pasada estuvo en el Monagas venezolano.

“Saprissa siempre fue la primera opción, luego apareció lo de Olimpia. Es fútbol, estaban las negociaciones, pero mi decisión fue venir acá, a Saprissa y estoy feliz de estar acá y espero aprovecharla de la mejor manera”, manifestó durante su presentación.

Recalcó que con el cuadro tico “las negociaciones estaban mucho más avanzadas. Me tocó, como jugador, tomar una decisión y decidí por estar acá en Saprissa”.

Desde Olimpia habían indicado que existió un acercamiento importante con el Sporting San Miguelito, entonces dueño de su pase, pero que de la noche a la mañana, el club se puso más exigentes y cambió algunos puntos del acuerdo, cosa que el Decano no aceptó. No obstante, la entidad panameña desmintió esta versión señalando que previamente ya tenía un arreglo con el Saprissa.

