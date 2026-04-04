Julio Enciso marca en la victoria sobre el Niza

Julio Enciso volvió a hacerse sentir en Francia tras su paso por la Selección Paraguaya y lo hizo en el duelo frente al Niza por la jornada 28 de la Ligue 1. El Albirrojo apareció sobre los 36 minutos para establecer el 2-0 parcial.

El guaraní picó al espacio, aguantó la marca de su rival y luego eludió al golero Yehvann Diouf para anotar para el Racing de Estrasburgo.

En el festejo tuvo un gesto especial con Panichelli, compañero de equipo, que se rompió los ligamentos mientras estaba al servicio de la Selección Argentina y es resta para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, celebrando su tanto poniéndose la camiseta del goleador argentino. Al final el juego se cerró con triunfo 3-1para el equipo de Enciso.