06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Julio Enciso marca en la victoria sobre el Niza

VIDEO. El delantero paraguayo Julio Enciso anotó uno de los tantos de su equipo sobre el Niza en la Ligue 1.

Abril 04, 2026 01:03 p. m. • 
Por Redacción D10
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Enciso y una dedicatoria especial.

Foto: @RCSA

Julio Enciso volvió a hacerse sentir en Francia tras su paso por la Selección Paraguaya y lo hizo en el duelo frente al Niza por la jornada 28 de la Ligue 1. El Albirrojo apareció sobre los 36 minutos para establecer el 2-0 parcial.

El guaraní picó al espacio, aguantó la marca de su rival y luego eludió al golero Yehvann Diouf para anotar para el Racing de Estrasburgo.

En el festejo tuvo un gesto especial con Panichelli, compañero de equipo, que se rompió los ligamentos mientras estaba al servicio de la Selección Argentina y es resta para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, celebrando su tanto poniéndose la camiseta del goleador argentino. Al final el juego se cerró con triunfo 3-1para el equipo de Enciso.

Fútbol Internacional Julio Enciso Estrasburgo
Redacción D10
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