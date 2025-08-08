Juegos Panamericanos Junior: Precios y dónde conseguir las entradas

Mañana sábado se pone en marcha los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 con la jornada inaugural que se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco a partir de las 19:00. Para este evento las entradas están totalmente agotadas.

En lo que respecta a las competencias diarias y sus sedes. Existe un boleto que es para ingresar a cada uno de los escenarios y modalidades. El pago único es de G. 150.000 y sirve para todo lo que dure los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025.

También están las entradas a la venta por día. Abonando G. 20.000 en el COP o el SND. Los menores de 13 años tienen acceso gratuito.

Las entradas están en venta en el sitio oficial de Asu 2025, es personal e intransferible. Un dato muy importante a tener en cuenta.

Podés comprar tu entradas en: https://www.tuti.com.py/ASU2025