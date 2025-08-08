08 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Juegos Panamericanos Junior: Precios y dónde conseguir las entradas

Este sábado se pone en marcha los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025. En esta nota te contamos los precios de entradas para este importante evento.

Agosto 08, 2025 10:32 a. m. • 
Por Redacción D10
GwZLVkYWIAEOWh5.jpg

Tika y Tiko, las mascotas de los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025.

Mañana sábado se pone en marcha los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025 con la jornada inaugural que se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco a partir de las 19:00. Para este evento las entradas están totalmente agotadas.

En lo que respecta a las competencias diarias y sus sedes. Existe un boleto que es para ingresar a cada uno de los escenarios y modalidades. El pago único es de G. 150.000 y sirve para todo lo que dure los Juegos Panamericanos Junior Asu 2025.

También están las entradas a la venta por día. Abonando G. 20.000 en el COP o el SND. Los menores de 13 años tienen acceso gratuito.

Las entradas están en venta en el sitio oficial de Asu 2025, es personal e intransferible. Un dato muy importante a tener en cuenta.

Podés comprar tu entradas en: https://www.tuti.com.py/ASU2025

Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Redacción D10
Más contenido de esta sección
nataktasss.jpg
Juegos Panamericanos
Con “un equipo novel”, pero “con las expectativas altas”
El equipo nacional de arco y flecha se alistan para competir en casa, entre la juventud y la motivación, para competir en los Juegos Panamericanos 2025.
Julio 28, 2025 02:56 p. m.
 · 
Alcides Benítez
luciana esgrima.jpg
Juegos Panamericanos
Sueña con una medalla para Paraguay: “Sería fantástico”
La esgrima ya tiene su camino recorrido y cuenta con armas para soñar en los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025.
Julio 28, 2025 02:42 p. m.
 · 
Alcides Benítez
juegos panamericanos 2025_62159773.jpg
Juegos Panamericanos
ASU2025: El fuego arriba a la capital
Julio 25, 2025 10:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Panamericanos
Juegos Panamericanos
El fuego de los Panamericanos iluminó a la capital espiritual
La antorcha de ASU2025 tuvo su paso por la ciudad de Caacupé, con acompañamiento de figuras del deporte.
Julio 23, 2025 03:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Gkutq-8XQAAY8wX.jpeg
Juegos Panamericanos
Obras de Panamericanos Junior en Paraguay están en su "última etapa”, dicen organizadores
La preparación de los escenarios deportivos para los Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 que se disputarán en Paraguay del 9 al 23 de agosto próximo se encuentra en su "última etapa”, dijeron este lunes funcionarios vinculados a la organización de las justas.
Julio 22, 2025 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
Juegos Panamericanos Junior de 2025
Juegos Panamericanos
Una gran fiesta
Los Juegos Panamericanos Junior desembarcan en tres semanas, con un gran despliegue. La competición Panamericana tendrá su segunda edición, con récord de atletas.
Julio 21, 2025 08:40 a. m.
 · 
Guillermo Areco
Carga Más