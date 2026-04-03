06 abr. 2026
Torneo Apertura

Jueces de la 15ª jornada del Apertura

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó la nómina de jueces para los encuentros de la 15ª jornada del Torneo Apertura.

Abril 03, 2026 04:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Blas Romero

Blas Romero dirigirá el partido de Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo.

Foto: Gentileza - APF

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los distintos juegos de la 15ª fecha del Torneo Apertura.

Fecha 15

Sábado 4 de abril

-Olimpia vs. Nacional

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:30.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Eduardo Britos y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: José Méndez.

AVAR: Milciades Saldívar.

-Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 20:30.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Juan Benítez.

AVAR: Eduardo Cardozo.

-Cerro Porteño vs. 2 de Mayo

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:30.

Árbitro: Derlis López.

Asistentes: José Cuevas y Roberto Cañete.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: José Armoa.

AVAR: Héctor Balbuena.

Domingo 5 de abril

-Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Ameliano - Villeta.

Hora: 18:30.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Derlis López.

AVAR: Christian Sosa.

-Guaraní vs. Libertad

Estadio: La Arboleda.

Hora: 20:30.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Zulma Quiñónez.

Lunes 6 de abril

-Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu

Estadio: Martín Torres.

Hora: 20:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Eduardo Britos.

Torneo Apertura Árbitros
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