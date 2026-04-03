Jueces de la 15ª jornada del Apertura

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer a los jueces que estarán en los distintos juegos de la 15ª fecha del Torneo Apertura.
Fecha 15
Sábado 4 de abril
-Olimpia vs. Nacional
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 18:30.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Eduardo Britos y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: José Méndez.
AVAR: Milciades Saldívar.
-Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: Ricardo Gregor.
Hora: 20:30.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Juan Benítez.
AVAR: Eduardo Cardozo.
-Cerro Porteño vs. 2 de Mayo
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Hora: 20:30.
Árbitro: Derlis López.
Asistentes: José Cuevas y Roberto Cañete.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: José Armoa.
AVAR: Héctor Balbuena.
Domingo 5 de abril
-Sportivo Ameliano vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Ameliano - Villeta.
Hora: 18:30.
Árbitro: Giancarlos Juliadoza.
Asistentes: Carmelo Candia y Derlys González.
Cuarto árbitro: Juan López.
VAR: Derlis López.
AVAR: Christian Sosa.
-Guaraní vs. Libertad
Estadio: La Arboleda.
Hora: 20:30.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Julio Aranda y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Zulma Quiñónez.
Lunes 6 de abril
-Sportivo Trinidense vs. Rubio Ñu
Estadio: Martín Torres.
Hora: 20:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Eduardo Britos.